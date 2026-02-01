NEC-fans zijn woest op Ajax inzake Kodai Sano: ‘Smerig, laag en geniepig’

Supporters van NEC hebben ontzettend verontwaardigd gereageerd op de berichtgeving van De Telegraaf over . De Amsterdamse krant maakte zondag bekend dat Ajax een bod van tien miljoen euro plus heeft uitgebracht op de Japanse middenvelder van NEC en dat zelfs een arbitragezaak denkbaar is om de winterse komst van Sano te bewerkstelligen.

Volgens De Telegraaf heeft Ajax een bod uitgebracht van tien miljoen euro, plus Kaplan, die momenteel door de Nijmeegse club wordt gehuurd van Ajax. "De waarde van Kaplan ligt rond 5 miljoen euro, zodat het totale bod 15 miljoen euro bedraagt", schrijven journalisten Mike Verweij en Jeroen Kapteijns.

NEC mikt op een recordbedrag. De Nijmegenaren zouden volgens zaakwaarnemer Guido Albers een vraagprijs van twintig miljoen euro hanteren, maar algemeen directeur Wilco van Schaik liet weten voor dat bedrag niet eens te willen onderhandelen.

NEC liet onlangs weten het voorbeeld van AZ met Kees Smit te volgen door Jorge Mendes in te schakelen, teneinde een uitgaande recordtransfer van Sano te bewerkstelligen. Spelersvakbond VVCS liet weten daar verbaasd over te zijn. "Deze twee spelers worden door hun club kennelijk gezien als pure handelswaar en niet als volwassen werknemers met een zelfbeschikkingsrecht."

Mocht Ajax er niet in slagen om Sano in de slotdagen van de transfermarkt los te weken bij NEC, dan worden de pijlen op de zomer gericht. Maar er is ook een andere ontknoping denkbaar. "Indien NEC volhardt in deze vraagprijs lijkt een arbitragezaak een reële mogelijkheid en daar lijken kansen te liggen voor de middenvelder, die zich kan beroepen op een financiële en sportieve positieverbetering", schrijft Verweij.

Sano zou het volgens Verweij buiten proportie vinden als NEC vasthoudt aan de vraagprijs, omdat hij momenteel netto circa 300.000 euro verdient. In Amsterdam kan hij een veelvoud van dat salaris verdienen.

Op het grootste supportersforum van NEC reageren supporters van de Nijmeegse club massaal op de berichtgeving van De Telegraaf. Daarbij valt een aantal dingen op.

1. NEC-fans willen concurrent niet beter maken

Allereerst valt op dat de fans van NEC Sano absoluut niet aan Ajax willen verkopen. Gebaseerd op de reacties ziet men het niet zitten om een directe concurrent in deze fase van het seizoen sterker te maken. NEC passeerde Ajax zaterdag dankzij een zege bij AZ (1-3) op de ranglijst, al kunnen de Amsterdammers de derde plaats zondag wel weer overnemen middels een overwinning op Excelsior. NEC en Ajax zijn zodoende directe concurrenten in de strijd om Champions League-voetbal.

“15 miljoen plus Kappie (Kaplan, red.) zou acceptabel zijn, aangezien Kappie ook een transfersom van minimaal 5 miljoen vertegenwoordigt. Maar als Sano binnen Nederland verkocht wordt, baal ik daar wel van omdat je een concurrent sterker maakt”, schrijft een supporter bijvoorbeeld.

2. NEC-fans vinden Kodai Sano te goed voor Ajax

Voorts valt op dat een aantal fans van NEC Sano simpelweg te goed vindt voor Ajax. Volgens hen zou de 22-jarige Japans international zichzelf tekort doen als hij NEC zou verlaten voor een avontuur in de Johan Cruijff ArenA.

“Sano is nu al de Eredivisie ontgroeit. Een overgang naar Ajax is een sportieve stagnatie voor hem. Een stap naar de Engelse, Duitse of Spaanse competitie lijkt me beter en logischer”, schrijft iemand bijvoorbeeld.

3. NEC-fans hekelen ‘één-tweetje’ tussen Ajax en De Telegraaf

Tot slot verdenken veel NEC-fans Ajax, meer specifiek nieuwbakken technisch directeur Jordi Cruijff, ervan samen te spannen met De Telegraaf om tot een (gunstige) deal met de Nijmeegse club te komen. Dat in het artikel van De Telegraaf openlijk wordt gehint op een procedure bij de arbitragecommissie, wordt door supporters van NEC beschouwd als een pressiemiddel om de vraagprijs voor Sano te drukken.

“Wat een k*tverhaal van Verweij”, klinkt het woest. Volgens de fan wordt er met het artikel ‘stemming gecreëerd’.

Een andere supporter merkt op dat De Telegraaf ‘de druk opvoert’. Weer iemand anders schrijft: “Ajax-krant. Proberen hem zo los te weken. Alsof Sano een arbitragezaak zal starten om naar Ajax te mogen. Wat een arrogantie in Amsterdam weer.”

Een andere NEC-supporter schrijft: “Dat Sano nog vertrekt naar het buitenland lijkt me best reëel en ik kan me daarbij neerleggen. Maar de manier van handelen van Ajax is zo smerig, zo laag, zo geniepig. Gisteren dat rare VVCS-statement en nu via De Telegraaf met arbitragezaken dreigen en NEC zodoende met een te laag bod onder druk zetten.”