'Ajax biedt 10 miljoen euro plus Kaplan voor Sano, arbitragezaak denkbaar'

Ajax heeft een eerste bod uitgebracht op van NEC. De Amsterdammers gaan niet mee in de vraagprijs van de Nijmeegse club. Voor Sano zelf ligt een contract voor 4,5 seizoenen klaar.

Ajax is niet bereid om twintig miljoen euro te betalen en gaat ervan uit dat dat ook niet nodig is, zo klinkt het. Volgens De Telegraaf heeft Ajax een bod uitgebracht van tien miljoen euro, plus Ahmetcan Kaplan, die momenteel door de Nijmeegse club wordt gehuurd van Ajax. "De waarde van Kaplan ligt rond 5 miljoen euro, zodat het totale bod 15 miljoen euro bedraagt", schrijven journalisten Mike Verweij en Jeroen Kapteijns.

NEC zit hoog in de boom

NEC mikt op een recordbedrag. De Nijmegenaren zouden volgens Guido Albers een vraagprijs van twintig miljoen euro hanteren, maar algemeen directeur Wilco van Schaik liet weten voor dat bedrag niet eens te willen onderhandelen.

Sano schrok in gesprek met De Volkskrant van de vermeende vraagprijs. “Twintig miljoen? Dat is te veel, hoor”, zei hij. “Ik ben bescheiden, heb pas een paar goals en assists. Robin Roefs ging voor tien miljoen naar Sunderland, toch? Dan is naar mijn gevoel twintig miljoen te veel voor mij; daarvoor moet ik tien goals, vijftien assists hebben.” Dit seizoen staat Sano na twintig officiële duels op twee goals en drie assists.

VVCS: 'Puur handelswaar'

NEC liet onlangs weten het voorbeeld van AZ met Kees Smit te volgen door Jorge Mendes in te schakelen. Spelersvakbond VVCS liet weten daar verbaasd over te zijn. "Deze twee spelers worden door hun club kennelijk gezien als pure handelswaar en niet als volwassen werknemers met een zelfbeschikkingsrecht."

Mocht Ajax er niet in slagen om Sano in de slotdagen van de transfermarkt los te weken bij NEC, dan worden de pijlen op de zomer gericht. Maar er is ook een andere ontknoping denkbaar. "Indien NEC volhardt in deze vraagprijs lijkt een arbitragezaak een reële mogelijkheid en daar lijken kansen te liggen voor de middenvelder, die zich kan beroepen op een financiële en sportieve positieverbetering", schrijft Verweij.

Sano zou het buiten proportie vinden als NEC vasthoudt aan de vraagprijs, omdat hij momenteel netto circa 300.000 euro verdient. In Amsterdam kan hij een veelvoud van dat salaris verdienen.

Interesse VfL Wolfsburg en Crystal Palace

Er is meer interesse in Sano. Hij kan verkassen naar een topcompetitie, want zowel VfL Wolfsburg als Crystal Palace heeft hem op de radar en bereiden een bod voor. De voorkeur van Sano zou echter uitgaan naar Ajax.