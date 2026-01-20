NEC is absoluut niet bereid om voor twintig miljoen euro van de hand te doen, zo maakt algemeen directeur Wilco van Schaik duidelijk in de podcast De Bestuurskamer. De bestuurder geeft aan het sportieve aspect momenteel belangrijker te vinden.

Sano is op dit moment een van de uitblinkers bij NEC en wordt met de nodige clubs in verband gebracht. Uit Nederland zouden zowel Feyenoord als PSV al hebben geïnformeerd naar de Japanner, maar zou de hoge vraagprijs van de Nijmegenaren de clubs hebben afgeschrikt. Afgelopen weekend stelde zaakwaarnemer Guido Albers dat hij verwacht dat Sano voor twintig miljoen euro gaat vertrekken bij NEC. Overigens is Albers niet de belangenbehartiger van de middenvelder.

“Sano, daar zit geen clausule in. Dan heb je het zelf in de hand”, zo maakt Van Schaik duidelijk in De Bestuurskamer. Dat gold niet voor Kento Shiogai, die momenteel op weg is naar de uitgang bij NEC. De algemeen directeur gaf onlangs aan dat de Nijmegenaren ‘de deur niet eens open doen’ als een club met het recordbedrag van Robin Roefs, zo’n 10,5 miljoen euro, aanklopt voor Sano. “Dat vonden andere clubs in Nederland niet zo leuk.”

“Guido Albers zei op tv iets over twintig miljoen, maar daarvoor zijn wij niet bereid iets te doen op dit moment”, vervolgt Van Schaik. Voor NEC telt op dit moment het sportieve plaatje boven het financiële. “Het klinkt heel gek, maar wij willen echt alles bij elkaar houden. Wij denken dat deze jongen dat ook komende zomer opbrengt. Wij willen sportief wat neerzetten. Wij hebben deze luxe nog nooit gehad.” Toch houdt hij een slag om de arm. “Zeg toch nooit nooit.”