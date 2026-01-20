Live voetbal

Van Schaik spreekt Albers tegen over Sano: ‘Voor 20 miljoen doen wij geen zaken’

Kodai Sano van NEC
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
20 januari 2026, 12:11

NEC is absoluut niet bereid om Kodai Sano voor twintig miljoen euro van de hand te doen, zo maakt algemeen directeur Wilco van Schaik duidelijk in de podcast De Bestuurskamer. De bestuurder geeft aan het sportieve aspect momenteel belangrijker te vinden.

Sano is op dit moment een van de uitblinkers bij NEC en wordt met de nodige clubs in verband gebracht. Uit Nederland zouden zowel Feyenoord als PSV al hebben geïnformeerd naar de Japanner, maar zou de hoge vraagprijs van de Nijmegenaren de clubs hebben afgeschrikt. Afgelopen weekend stelde zaakwaarnemer Guido Albers dat hij verwacht dat Sano voor twintig miljoen euro gaat vertrekken bij NEC. Overigens is Albers niet de belangenbehartiger van de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

“Sano, daar zit geen clausule in. Dan heb je het zelf in de hand”, zo maakt Van Schaik duidelijk in De Bestuurskamer. Dat gold niet voor Kento Shiogai, die momenteel op weg is naar de uitgang bij NEC. De algemeen directeur gaf onlangs aan dat de Nijmegenaren ‘de deur niet eens open doen’ als een club met het recordbedrag van Robin Roefs, zo’n 10,5 miljoen euro, aanklopt voor Sano. “Dat vonden andere clubs in Nederland niet zo leuk.”

“Guido Albers zei op tv iets over twintig miljoen, maar daarvoor zijn wij niet bereid iets te doen op dit moment”, vervolgt Van Schaik. Voor NEC telt op dit moment het sportieve plaatje boven het financiële. “Het klinkt heel gek, maar wij willen echt alles bij elkaar houden. Wij denken dat deze jongen dat ook komende zomer opbrengt. Wij willen sportief wat neerzetten. Wij hebben deze luxe nog nooit gehad.” Toch houdt hij een slag om de arm. “Zeg toch nooit nooit.”

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dick Schreuder van NEC

‘Frankfurt denkt in zoektocht naar nieuwe trainer aan Dick Schreuder’

  • Gisteren, 15:48
  • Gisteren, 15:48
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Heerenveen licht koopoptie Sejk en verkoopt hem direct aan Sigma Olomouc

  • Gisteren, 12:49
  • Gisteren, 12:49
Willem van Hanegem met De Kuip

Van Hanegem kiest kant Timber in conflict met Van Persie

  • Gisteren, 09:50
  • Gisteren, 09:50
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
18
2
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31
6
Twente
19
7
29

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel