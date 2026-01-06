Live voetbal

NEC wil 'absolute hoofdprijs' voor Sano: 'Voor recordsom Roefs doen we de deur niet eens open'

Robin Roefs en Kodai Sano als speler van NEC, op de achtergrond het Goffertstadion
Foto: © Imago / Realtimes
6 januari 2026, 10:03   Bijgewerkt: 12:02

Kodai Sano, die de afgelopen weken is gelinkt aan PSV én Feyenoord, zou deze winter alleen voor de 'absolute, absolute hoofdprijs' kunnen vertrekken bij N.E.C. Dat zegt algemeen directeur Wilco van Schaik in de podcast De Bestuurskamer. Het recordbedrag dat de Nijmegenaren afgelopen zomer voor doelman Robin Roefs ontvingen is bij lange na niet toereikend: "Dan doen we de deur niet eens open", aldus Van Schaik.

De 22-jarige Sano, die nog tot medio 2028 vastligt in Nijmegen, staat er uitstekend op bij de Nederlandse topclubs. PSV bombardeerde de enkelvoudig Japans international tot 'topkandidaat' om Joey Veerman te vervangen als die inderdaad zijn transfer naar Fenerbahçe had gemaakt. Feyenoord meldde zich op zijn beurt vlak voor de jaarwisseling in Nijmegen voor de middenvelder, zo onthulde ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Roefs is sinds afgelopen zomer de duurste N.E.C.-speler aller tijden. De keeper verkaste voor minimaal 10,5 miljoen euro naar Sunderland, waar hij grote indruk maakt. Sano moet de Nijmegenaren echter veel meer op gaan leveren: "Met dat bedrag hoeft niemand aan te komen, want dan doen we de deur niet eens open", aldus Van Schaik. "Dat is niet arrogant bedoeld, maar we willen het elftal gewoon heel graag bij elkaar houden. En stel dat we nu een recordbedrag krijgen, dan denk ik dat we dat in de zomer ook nog kunnen ontvangen. Dus wat zouden we eraan hebben?", vraagt de algemeen directeur zich hardop af.

N.E.C. beëindigde de eerste seizoenshelft op een knappe vierde plaats in de Eredivisie en doet dus volop mee om de Europese startbewijzen. "We knijpen onszelf nog af en toe in de arm, maar staan wel gewoon vierde. En met dit team hebben we echt het idee dat het best wel wat kan gaan worden", zegt Van Schaik. Sano zal dan ook alleen in exceptionele gevallen verkocht worden in de lopende transferperiode: "Hij is daarin essentieel. Dus hij mag alleen gaan voor de absolute, absolute hoofdprijs." Aan welk bedrag moet er dan precies gedacht worden? "Dat zijn gewoon bedragen die gangbaar zijn in de traditionele top. Zo niet, dan hoeft het niet", zegt Van Schaik.

4 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.978 Reacties
939 Dagen lid
16.010 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik had al gehoord dat hij weg mag voor tussen de 15 en 20 miljoen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
17
1
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25

Complete Stand

