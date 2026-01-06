Kodai Sano, die de afgelopen weken is gelinkt aan PSV én Feyenoord, zou deze winter alleen voor de 'absolute, absolute hoofdprijs' kunnen vertrekken bij N.E.C. Dat zegt algemeen directeur Wilco van Schaik in de podcast De Bestuurskamer. Het recordbedrag dat de Nijmegenaren afgelopen zomer voor doelman Robin Roefs ontvingen is bij lange na niet toereikend: "Dan doen we de deur niet eens open", aldus Van Schaik.
De 22-jarige Sano, die nog tot medio 2028 vastligt in Nijmegen, staat er uitstekend op bij de Nederlandse topclubs. PSV bombardeerde de enkelvoudig Japans international tot 'topkandidaat' om Joey Veerman te vervangen als die inderdaad zijn transfer naar Fenerbahçe had gemaakt. Feyenoord meldde zich op zijn beurt vlak voor de jaarwisseling in Nijmegen voor de middenvelder, zo onthulde ESPN.
Roefs is sinds afgelopen zomer de duurste N.E.C.-speler aller tijden. De keeper verkaste voor minimaal 10,5 miljoen euro naar Sunderland, waar hij grote indruk maakt. Sano moet de Nijmegenaren echter veel meer op gaan leveren: "Met dat bedrag hoeft niemand aan te komen, want dan doen we de deur niet eens open", aldus Van Schaik. "Dat is niet arrogant bedoeld, maar we willen het elftal gewoon heel graag bij elkaar houden. En stel dat we nu een recordbedrag krijgen, dan denk ik dat we dat in de zomer ook nog kunnen ontvangen. Dus wat zouden we eraan hebben?", vraagt de algemeen directeur zich hardop af.
N.E.C. beëindigde de eerste seizoenshelft op een knappe vierde plaats in de Eredivisie en doet dus volop mee om de Europese startbewijzen. "We knijpen onszelf nog af en toe in de arm, maar staan wel gewoon vierde. En met dit team hebben we echt het idee dat het best wel wat kan gaan worden", zegt Van Schaik. Sano zal dan ook alleen in exceptionele gevallen verkocht worden in de lopende transferperiode: "Hij is daarin essentieel. Dus hij mag alleen gaan voor de absolute, absolute hoofdprijs." Aan welk bedrag moet er dan precies gedacht worden? "Dat zijn gewoon bedragen die gangbaar zijn in de traditionele top. Zo niet, dan hoeft het niet", zegt Van Schaik.
