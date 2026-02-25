Hernandez wordt nadrukkelijk in verband gebracht om Walid Regragui op te volgen als bondscoach van Marokko. Dat meldt The Athletic.

Maandag berichtten verschillende media dat Regragui gaat vertrekken bij de Atlas Leeuwen, maar de Marokkaanse voetbalbond ontkent dit voorlopig. De geruchten over een vertrek van de coach doen al langer de ronde, maar Regragui is nog steeds in functie.

Volgens The Athletic zijn er echter al gesprekken gevoerd met Xavi, die momenteel zonder club zit. Hij zou in beeld zijn om Regragui op te volgen in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Ajax

Ook Ajax wordt sinds de komst van Jordi Cruijff naar Amsterdam regelmatig in verband gebracht met Xavi. Journalist Jop van Kempen van Het Parool liet eerder weten dat hij verwacht dat Ajax in ieder geval een poging gaat wagen bij onder meer Xavi: "Ik denk dat Jordi dat gaat proberen. Dan denk ik aan Xavi en Roberto Martinez, die bondscoach is van Portugal en ook vrijkomt."