Ajax moet tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam meerdere vakken op de eerste ring Zuid van de Johan Cruijff ArenA leeg laten. De straf volgt op de wanordelijkheden tijdens het duel met FC Groningen van 30 november vorig jaar en is onderdeel van het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal.
Concreet betekent het dat seizoenkaarthouders van de vakken 025 tot en met 029, 125 tot en met 129 en 825 en 829 geen toegang krijgen tot het stadion. Deze sectoren – gelegen op de eerste ring Zuid – moeten volledig leeg blijven. In beginsel gaat het om de Eredivisie-wedstrijd Ajax – Sparta op zaterdag 14 maart 2026.
De sanctie valt relatief mild uit. Binnen de clubleiding werd rekening gehouden met een zwaardere maatregel, maar het optreden van Ajax direct na de incidenten heeft meegewogen in de beoordeling. De aanklager stelt in het schikkingsvoorstel: "Het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie, bekercompetitie of play-offs van de KNVB waarbij de personen die een seizoenkaart hebben voor de vakken 025 tot en met 029, 125 tot en met 129 en vakken 825 en 829 geen toegang mogen hebben tot het stadion. De betreffende vakken zullen tijdens de wedstrijd leeg moeten blijven."
Daarnaast wordt expliciet benoemd: "Het feit dat Ajax direct na de wanordelijkheden op eigen initiatief heeft besloten om bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Feyenoord de eerdergenoemde vakken leeg te houden heeft de aanklager meegewogen in zijn schikkingsvoorstel."
De straf volgt op de ongeregeldheden tijdens Ajax – FC Groningen, dat al na vijf minuten spelen werd stilgelegd. Vanuit de F-Side werd zwaar vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid als eerbetoon aan de overleden supporter Thijmen Ruben Pfann (‘Tum’). Scheidsrechter Bas Nijhuis legde het duel eerst tijdelijk stil, maar zag zich na een tweede vuurwerkincident genoodzaakt de wedstrijd definitief te staken vanwege de veiligheid van spelers en publiek.
Enkele dagen later werd het duel zonder publiek uitgespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Ajax trok dat restant met 2-0 naar zich toe dankzij doelpunten van Mika Godts en Aaron Bouwman. De club besloot bovendien de aanwezige supporters financieel te compenseren, wat volgens de halfjaarcijfers een aanzienlijke kostenpost opleverde.
Hiermee is wel een duidelijke oplossing gevonden blessures etc in bepalende duels. Het is meerdere malen bij de zelfde club voor gekomen en echt straffen blijft uit. Straffen bij andere clubs is nu eigenlijk niet meer mogelijk zonder de schijn van voorkeur en belangenverstrengeling. Een zeer zwak besluit waarbij het Nederlandse voetbal de grote verliezer is.
