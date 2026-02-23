is absoluut niet de beste speler van de Eredivisie, zo stelt Willem van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. De jonge Belg van Ajax wordt door sommigen gezien als de absolute ster van de Nederlandse competitie, maar volgens de oud-voetballer is Godts daar nog niet bepalend genoeg voor.

Godts verkeert de afgelopen weken in uitstekende vorm bij Ajax. In de laatste vier competitieduels wist hij vijf keer het net te vinden en leverde hij ook een assist. Volgens Hans Kraay junior is de twintigjarige aanvaller op dit moment de beste speler van de Eredivisie, maar daar wil Van Hanegem absoluut niet in mee.

“Dat zou hij kunnen worden, dat geloof ik wel, maar dat is hij natuurlijk niet. Dan moet er echt nog veel verbeteren”, aldus het Feyenoord-icoon. Godts was zaterdag tegen NEC (1-1) trefzeker, maar hij had zijn ploeg ook de winst kunnen bezorgen. “In de tweede helft tegen NEC waren er twee heel belangrijke momenten waarbij Ajax tegen de verhoudingen in nog had kunnen winnen. Wout Weghorst speelde een bal breed, maar Godts verprutste dat belangrijke moment met een aanname van niks”, blikt Van Hanegem terug.

“En vlak voor tijd was er de counter waarbij hij zo handig had moeten zijn om Weghorst nog in stelling te brengen”, aldus de oud-middenvelder. Godts ging echter voor eigen succes en plaatste de bal naast het Nijmeegse doel. “En de mensen maar klappen, want Weghorst: dat vinden ze in Amsterdam allemaal te min, hè.”

Pas als Godts ook op dit soort bepalende momenten de juiste keuze maakt, kan hij wat betreft Van Hanegem als beste speler van de Eredivisie worden gezien. “Ja, hij heeft verder prima cijfers qua doelpunten en assists, maar als je als speler clubs als Chelsea en dergelijke wakker wil maken, moet je in de Eredivisie echt bepalend zijn en zeker als aanvaller wedstrijden over de streep trekken die lastig zijn om te winnen.”