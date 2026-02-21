Live voetbal

Boadu grapt over aanwezigheid Jutta Leerdam: 'Ik heb een heel leuke vriendin'

Jutta Leerdam op de tribune bij PSV - sc Heerenveen
Foto: © Imago
21 februari 2026, 22:26   Bijgewerkt: 23:19

Een opvallende aanwezige bij de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen: kersvers Olympisch kampioen Jutta Leerdam zat op de tribune in het Philips Stadion. Op de persconferentie na het duel wordt Myron Boadu gevraagd naar de aanwezigheid van de schaatser.

Leerdam, die goud veroverde op de 1000 meter en zilver op de 500 meter, was teruggekomen uit Milaan en bekeek de wedstrijd vanuit de Legends Lounge, waar haar hoofdsponsor KaFra Housing ook stoelen heeft. Ze was er samen met haar zusje Beaudine en haar moeder Monique.

Boadu zegt desgevraagd dat hij de Olympische Winterspelen ‘niet echt’ heeft gevolgd. Hij reageert verrast als hij hoort dat Leerdam aanwezig was. “Was ze met haar vriend, of zonder haar vriend?”, doelt Boadu op bokser Jake Paul, die niet aanwezig was in Eindhoven. Een journalist vraagt grappend: “Had je plannen dan?”

“Nee, nee, nee. Ik heb een hele leuke vriendin", verzekert Boadu. "Ik had liever gehad dat mijn vriendin in het stadion zat. Dat zeg ik er maar bij, anders krijgen we problemen thuis. Mijn vriendin was er niet bij omdat ze in Thailand zit. Ze was een week geleden jarig en is twee weken naar Thailand gegaan."

PSV - Heerenveen

PSV
3 - 1
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Myron Boadu

Myron Boadu
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (14 jan. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
3
1
2024/2025
Bochum
19
9
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

