Een opvallende aanwezige bij de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen: kersvers Olympisch kampioen Jutta Leerdam zat op de tribune in het Philips Stadion. Op de persconferentie na het duel wordt gevraagd naar de aanwezigheid van de schaatser.

Leerdam, die goud veroverde op de 1000 meter en zilver op de 500 meter, was teruggekomen uit Milaan en bekeek de wedstrijd vanuit de Legends Lounge, waar haar hoofdsponsor KaFra Housing ook stoelen heeft. Ze was er samen met haar zusje Beaudine en haar moeder Monique.

Boadu zegt desgevraagd dat hij de Olympische Winterspelen ‘niet echt’ heeft gevolgd. Hij reageert verrast als hij hoort dat Leerdam aanwezig was. “Was ze met haar vriend, of zonder haar vriend?”, doelt Boadu op bokser Jake Paul, die niet aanwezig was in Eindhoven. Een journalist vraagt grappend: “Had je plannen dan?”

“Nee, nee, nee. Ik heb een hele leuke vriendin", verzekert Boadu. "Ik had liever gehad dat mijn vriendin in het stadion zat. Dat zeg ik er maar bij, anders krijgen we problemen thuis. Mijn vriendin was er niet bij omdat ze in Thailand zit. Ze was een week geleden jarig en is twee weken naar Thailand gegaan."

Al het nieuws over de Winterspelen lees je bij MeeMetOranje!