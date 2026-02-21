Live voetbal

Teruglezen | Zo deelden Ajax en NEC de punten in Amsterdam

Ajax tegen NEC
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 februari 2026, 22:59

Ajax strijdt zaterdagavond in een rechtstreeks duel met N.E.C. om de derde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen vorig weekend afgetekend van Fortuna Sittard en gaan bij winst over de Nijmegenaren heen op de ranglijst. Het N.E.C. van Dick Schreuder wist de afgelopen twee wedstrijden niet te winnen, maar hoopt in de Johan Cruijff ArenA het tij weer te kunnen keren. In december werd het in Nijmegen nog 2-2, krijgen we vandaag wel een winnaar? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Amsterdam, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - N.E.C.

LIVE Eredivisie: Ajax - NEC

Sorteer op:

1u geleden

22:59

AFGELOPEN!

Manschot fluit af, Ajax en NEC spelen met 1-1 gelijk. De Nijmegenaren blijven daardoor op doelsaldo derde, Ajax behoudt de vierde plaats. Feyenoord kan morgen lachende derde worden, als het wint van Telstar vergroot het de voorsprong op beide achtervolgers tot vijf punten.

1u geleden

22:57

90+5' - Slippertje Sutalo (1-1)

Sutalo verspeelt de bal aan Danilo, maar de NEC-spits kan niet profiteren.

1u geleden

22:55

90+2' - Bijna Kaplan! (1-1)

Kaplan krijgt een kans op een late winnende goal, maar Paes redt knap op zijn kopbal uit een hoekschop. Nog dik drie minuten blessuretijd te gaan.

1u geleden

22:50

89' - Godts voorlangs! (1-1)

Godts gaat na een lange bal met Weghorst naast zich op het doel af. De Belg schiet zelf, maar mikt 'm rakelings langs de verkeerde kant van de verre paal.

1u geleden

22:46

🔄85' - Wissel Ajax (1-1)

Bounida gaat eruit bij Ajax, in zijn plaats de rentree van Steven Berghuis. Die kwam in oktober vorig jaar voor het laatst in actie.

1u geleden

22:45

84' - Godts verprutst het (1-1)

Godts hebben we de hele tweede helft nauwelijks gezien. Nu wordt hij aangespeeld door Weghorst, maar laat hij de bal te ver van zijn voet springen. Kans verkeken.

1u geleden

22:44

83' - Redding Paes (1-1)

El Kachati probeert het van afstand, Paes redt. 

2u geleden

22:41

79' - Pass Chery onzuiver (1-1)

Mokio levert in op het middenveld, NEC neemt over maar de dieptepass van Chery is veel te hard.

2u geleden

22:38

🔄77' - Wissel Ajax (1-1)

Nee, Regeer gaat (lopend, dat wel) naar de kant. Gloukh is zijn vervanger.

2u geleden

22:37

76' - Regeer op de grond (1-1)

Regeer is erbij gaan zitten in de eigen zestien, de verzorging is inmiddels ter plaatse. Kan de middenvelder nog verder?

2u geleden

22:37

75' - Danilo buitenspel (1-1)

Danilo loopt uit de rug van Baas en Sutalo en wordt diep gestuurd, maar zijn pass op Chery bij de tweede paal komt niet aan. Dan gaat de vlag alsnog omhoog: de Braziliaan stond buitenspel.

2u geleden

22:35

74'- Sano teruggefloten (1-1)

Regeer krijgt de hand van Sano in het gezicht, vrije trap voor Ajax.

2u geleden

22:34

73' - Bounida te scherp (1-1)

NEC drukt Ajax ver terug op de eigen helft. Er ontstaat daardoor wel veel ruimte achter de verdediging. Bounida probeert Weghorst bij een tegenaanval in stelling te brengen, maar zijn pass is veel te scherp voor de ingevallen spits.

2u geleden

22:32

71' - Geen penalty voor NEC (1-1)

Lebreton gaat naar de grond in de zestien van Ajax, maar Manschot heeft geen overtreding gezien en dus krijgt NEC ook geen penalty. De VAR grijpt eveneens niet in.

2u geleden

22:30

🔄69' - Nog maar een wissel (1-1)

Sandler mag ook gaan zitten, in zijn plaats komt Fonville erin bij NEC.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Onrust bij Ajax: ‘Vulkaan Weghorst staat op uitbarsten’

  • Gisteren, 08:52
  • Gisteren, 08:52
  • 10
Oscar Garcia bij Jong Ajax

García boekt eerste – zéér knappe – overwinning bij Jong Ajax

  • vr 20 februari, 21:59
  • 20 feb. 21:59
  • 6
Vitezslav Jaros van Ajax

Klap voor Ajax: einde seizoen voor Jaros

  • vr 20 februari, 19:06
  • 20 feb. 19:06
  • 6
20 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.146 Reacties
943 Dagen lid
13.696 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De eerste 25 minuten speelden we goed, daarna wel minder. Was toch wel fijn de 1-0 ruststand voor ons. Na de rust waren we mentaal en fysiek heel erg zwak ook in de afgelopen negen wedstrijden!!

Martine
234 Reacties
380 Dagen lid
647 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@CG. NEC was grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en Ajax kwam geheel tegen de verhouding, door een fout, aan de leiding. NEC had mijns inziens recht op meer dan een gelijkspel.

CG
3.146 Reacties
943 Dagen lid
13.696 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Martine. Alleen dat Ajax de eerste 25 minuten wél de betere was!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.146 Reacties
943 Dagen lid
13.696 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De eerste 25 minuten speelden we goed, daarna wel minder. Was toch wel fijn de 1-0 ruststand voor ons. Na de rust waren we mentaal en fysiek heel erg zwak ook in de afgelopen negen wedstrijden!!

Martine
234 Reacties
380 Dagen lid
647 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@CG. NEC was grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en Ajax kwam geheel tegen de verhouding, door een fout, aan de leiding. NEC had mijns inziens recht op meer dan een gelijkspel.

CG
3.146 Reacties
943 Dagen lid
13.696 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Martine. Alleen dat Ajax de eerste 25 minuten wél de betere was!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - NEC

Ajax
1 - 1
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
Sparta
23
-7
37
6
AZ
23
2
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel