Teruglezen | Zo deelden Ajax en NEC de punten in Amsterdam

Ajax strijdt zaterdagavond in een rechtstreeks duel met N.E.C. om de derde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen vorig weekend afgetekend van Fortuna Sittard en gaan bij winst over de Nijmegenaren heen op de ranglijst. Het N.E.C. van Dick Schreuder wist de afgelopen twee wedstrijden niet te winnen, maar hoopt in de Johan Cruijff ArenA het tij weer te kunnen keren. In december werd het in Nijmegen nog 2-2, krijgen we vandaag wel een winnaar? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Amsterdam, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - N.E.C.

LIVE Eredivisie: Ajax - NEC Sorteer op: Laatste Oudste AFGELOPEN! Manschot fluit af, Ajax en NEC spelen met 1-1 gelijk. De Nijmegenaren blijven daardoor op doelsaldo derde, Ajax behoudt de vierde plaats. Feyenoord kan morgen lachende derde worden, als het wint van Telstar vergroot het de voorsprong op beide achtervolgers tot vijf punten. 90+5' - Slippertje Sutalo (1-1) Sutalo verspeelt de bal aan Danilo, maar de NEC-spits kan niet profiteren. 90+2' - Bijna Kaplan! (1-1) Kaplan krijgt een kans op een late winnende goal, maar Paes redt knap op zijn kopbal uit een hoekschop. Nog dik drie minuten blessuretijd te gaan. 89' - Godts voorlangs! (1-1) Godts gaat na een lange bal met Weghorst naast zich op het doel af. De Belg schiet zelf, maar mikt 'm rakelings langs de verkeerde kant van de verre paal. 🔄85' - Wissel Ajax (1-1) Bounida gaat eruit bij Ajax, in zijn plaats de rentree van Steven Berghuis. Die kwam in oktober vorig jaar voor het laatst in actie. 84' - Godts verprutst het (1-1) Godts hebben we de hele tweede helft nauwelijks gezien. Nu wordt hij aangespeeld door Weghorst, maar laat hij de bal te ver van zijn voet springen. Kans verkeken. 83' - Redding Paes (1-1) El Kachati probeert het van afstand, Paes redt. 79' - Pass Chery onzuiver (1-1) Mokio levert in op het middenveld, NEC neemt over maar de dieptepass van Chery is veel te hard. 🔄77' - Wissel Ajax (1-1) Nee, Regeer gaat (lopend, dat wel) naar de kant. Gloukh is zijn vervanger. 76' - Regeer op de grond (1-1) Regeer is erbij gaan zitten in de eigen zestien, de verzorging is inmiddels ter plaatse. Kan de middenvelder nog verder? 75' - Danilo buitenspel (1-1) Danilo loopt uit de rug van Baas en Sutalo en wordt diep gestuurd, maar zijn pass op Chery bij de tweede paal komt niet aan. Dan gaat de vlag alsnog omhoog: de Braziliaan stond buitenspel. 74'- Sano teruggefloten (1-1) Regeer krijgt de hand van Sano in het gezicht, vrije trap voor Ajax. 73' - Bounida te scherp (1-1) NEC drukt Ajax ver terug op de eigen helft. Er ontstaat daardoor wel veel ruimte achter de verdediging. Bounida probeert Weghorst bij een tegenaanval in stelling te brengen, maar zijn pass is veel te scherp voor de ingevallen spits. 71' - Geen penalty voor NEC (1-1) Lebreton gaat naar de grond in de zestien van Ajax, maar Manschot heeft geen overtreding gezien en dus krijgt NEC ook geen penalty. De VAR grijpt eveneens niet in. 🔄69' - Nog maar een wissel (1-1) Sandler mag ook gaan zitten, in zijn plaats komt Fonville erin bij NEC. Laad meer