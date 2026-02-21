Peter Bosz krabde tijdens PSV – sc Heerenveen (3-1) even achter zijn oren, toen een kans miste. Kort na zijn invalbeurt stuitte de spits op doelman Bernt Klaverboer. Zelden mist Pepi zulke kansen, zegt Bosz na afloop tegen ESPN.

Pepi kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Myron Boadu. Koud in het veld schoot hij, op aangeven van Dennis Man, recht tegen Klaverboer aan. "Pepi heeft zich laten zien met een paar goede acties. Als hij een bal op de zestien krijgt, draai ik me normaal gesproken om. Dat is bijna altijd een doelpunt. Maar de eerste bal, die hij geweldig meekreeg van Dennis Man, die hij recht op de keeper schoot, dat herken ik niet van hem.”

Artikel gaat verder onder video

“Eigenlijk zijn dit bij hem altijd doelpunten. Maar goed, hij scoorde iets later wel. Een heerlijke goal”, doelt Bosz op het succesvolle afstandsschot in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd.

Bosz verdedigt Perisic

Daarna wordt de trainer gevraagd naar Ivan Perisic, de maker van de 1-1. “Je zou kunnen zeggen dat zijn rendement wat lager ligt. Waar ligt dat volgens jou aan?”, wil interviewer Fresia Cousiño Arias weten. Dat is Bosz echter niet met haar eens. “Als jij het over rendement hebt, doel je waarschijnlijk op doelpunten en assists. Maar daarmee alleen winnen wij geen wedstrijden. Er is veel meer waarin Perisic een enorme bijdrage levert. Misschien is die bijdrage zelfs groter dan in voorgaande jaren.”

“Ik denkt dat hij aan zijn beste kant speelt, op links. Hij is tweebenig, kan zowel naar binnen als buiten, met links én met rechts. Kijk bijvoorbeeld naar vandaag: vlak voor rust, terwijl je totaal niet in de wedstrijd zit, kom je op gelijke hoogte. De voorzet die hij geeft wordt volgens mij door niemand meer geraakt. Dat is zijn kwaliteit. Hij heeft dit seizoen opnieuw een waanzinnige inbreng.”

“Uiteindelijk draait voetbal om doelpunten maken en doelpunten voorkomen, ja. Maar de inbreng van deze man in de groep gaat veel verder dan statistieken”, benadrukt Bosz. “Je zag hem vandaag in de tweede helft mee terug verdedigen en een bal onderscheppen met een sliding. Niet alleen dat hij die bal verovert, maar iedereen ziet dat hij dat op zijn leeftijd nog kan én wil doen. Dat is wat je als trainer wilt zien. Dat hij ontevreden was met zijn wissel? Dat is dan maar zo.”