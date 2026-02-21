Live voetbal 7

Bosz schrikt van gemiste kans Pepi: 'Zo ken ik hem niet'

PSV-spits Ricardo Pepi
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
21 februari 2026, 21:50

Peter Bosz krabde tijdens PSV – sc Heerenveen (3-1) even achter zijn oren, toen Ricardo Pepi een kans miste. Kort na zijn invalbeurt stuitte de spits op doelman Bernt Klaverboer. Zelden mist Pepi zulke kansen, zegt Bosz na afloop tegen ESPN.

Pepi kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Myron Boadu. Koud in het veld schoot hij, op aangeven van Dennis Man, recht tegen Klaverboer aan. "Pepi heeft zich laten zien met een paar goede acties. Als hij een bal op de zestien krijgt, draai ik me normaal gesproken om. Dat is bijna altijd een doelpunt. Maar de eerste bal, die hij geweldig meekreeg van Dennis Man, die hij recht op de keeper schoot, dat herken ik niet van hem.”

Artikel gaat verder onder video

“Eigenlijk zijn dit bij hem altijd doelpunten. Maar goed, hij scoorde iets later wel. Een heerlijke goal”, doelt Bosz op het succesvolle afstandsschot in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd.

Bosz verdedigt Perisic

Daarna wordt de trainer gevraagd naar Ivan Perisic, de maker van de 1-1. “Je zou kunnen zeggen dat zijn rendement wat lager ligt. Waar ligt dat volgens jou aan?”, wil interviewer Fresia Cousiño Arias weten. Dat is Bosz echter niet met haar eens. “Als jij het over rendement hebt, doel je waarschijnlijk op doelpunten en assists. Maar daarmee alleen winnen wij geen wedstrijden. Er is veel meer waarin Perisic een enorme bijdrage levert. Misschien is die bijdrage zelfs groter dan in voorgaande jaren.”

“Ik denkt dat hij aan zijn beste kant speelt, op links. Hij is tweebenig, kan zowel naar binnen als buiten, met links én met rechts. Kijk bijvoorbeeld naar vandaag: vlak voor rust, terwijl je totaal niet in de wedstrijd zit, kom je op gelijke hoogte. De voorzet die hij geeft wordt volgens mij door niemand meer geraakt. Dat is zijn kwaliteit. Hij heeft dit seizoen opnieuw een waanzinnige inbreng.”

“Uiteindelijk draait voetbal om doelpunten maken en doelpunten voorkomen, ja. Maar de inbreng van deze man in de groep gaat veel verder dan statistieken”, benadrukt Bosz. “Je zag hem vandaag in de tweede helft mee terug verdedigen en een bal onderscheppen met een sliding. Niet alleen dat hij die bal verovert, maar iedereen ziet dat hij dat op zijn leeftijd nog kan én wil doen. Dat is wat je als trainer wilt zien. Dat hij ontevreden was met zijn wissel? Dat is dan maar zo.”

➡️ Meer over PSV

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vitezslav Jaros van Ajax

Klap voor Ajax: einde seizoen voor Jaros

  • Gisteren, 19:06
  • Gisteren, 19:06
  • 6
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
SPANEC

KNVB reageert op commotie rond Sparta - NEC, geen uitstel Ajax - NEC

  • di 17 februari, 10:16
  • 17 feb. 10:16
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Heerenveen

PSV
3 - 1
sc Heerenveen
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
15
8
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel