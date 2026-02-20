De kans is aanzienlijk dat Anthony Correia komend seizoen de nieuwe trainer van AZ wordt, zo laat clubwatcher Steven Kooijman van De Telegraaf weten in Kick-off. Lee-Roy Echteld staat momenteel voor de groep als interim-trainer na het ontslag van Maarten Martens.

Martens werd in januari 2024 aangesteld als trainer van AZ, maar vorige maand werd hij wegens tegenvallende resultaten na twee jaar ontslagen. De Alkmaarders stelden Echteld aan als interim-trainer, die tot het einde van het seizoen mag blijven zitten. Onder de oud-middenvelder gaat het echter nog niet heel geweldig bij AZ, dat zich donderdagavond blameerde op bezoek bij FC Noah uit Armenië (1-0 verlies).

Een dag na die teleurstelling vraagt presentator Hein Keijser in Kick-off of het tijd is voor AZ om Echteld te ontslaan, dan wel heel snel op zoek moet naar zijn opvolger. “Die vervanger hebben ze volgens mij al gevonden”, antwoordt Kooijman direct. “Die loopt misschien ergens in de IJmond rond, bij De Witte Leeuwen. Correia, ja”, aldus de clubwatcher. “Dat is een op-en-top-trainer. Daar geloof ik heilig in.”

Kooijman verwacht niet dat AZ midden in het seizoen een poging gaat doen om Correia bij Telstar los te weken. “Je kan niet nog een keer een trainer ontslaan, na een maandje. Ze zullen het nu moeten uitzingen. Roeien met de riemen die ze hebben.”