Alex Pastoor is onder de indruk van bij AZ, zo liet hij weten bij Ziggo Sport voorafgaand aan het duel van de Alkmaarders bij FC Noah (1-0 verlies). De analist is van mening dat de middenvelder goed zou passen bij PSV, Feyenoord en Ajax.

Koopmeiners is afgelopen seizoen doorgebroken bij AZ en ontwikkelt zich dit seizoen uitstekend in Alkmaar. “Die heeft hij al een heel tijdje geleden ingezet”, begint Pastoor over de ontwikkeling van de middenvelder. “Een sympathieke, goede teamgenoot en fijne kerel ook voor de staf om mee te praten. Hij is zeer leergierig en heeft lerend vermogen. Dat is ook altijd wel lekker.”

Pastoor werkte in seizoen 2023/24 met Koopmeiners samen bij Almere City. “Ik vind hem een uitblinker”, laat de analist weten. “De simpele dingen voert hij briljant uit. Het is een echte allround-speler in alle hoofdmomenten van het voetbal.” De controleur is niet alleen goed in het onderscheppen van ballen, maar weet anderen ook goed in balbezit te brengen. “Hij neemt altijd een rol aan dat hij weer aangespeeld kan worden, zodat hij steeds weer anderen in balbezit kan brengen. Maar ook op momenten dat het misgaat is hij weer paraat om in te grijpen en balbezit te houden.”

Wat Pastoor betreft is Koopmeiners een ‘allround-middenvelder’ die klaar is voor een volgende stap. “AZ is in Nederland niet de grootste club. PSV steekt er met kop en schouders bovenuit. Daar zou hij een prima middenvelder kunnen zijn.” Toch weet hij ook dat de Eindhovenaren al meerdere types zoals Koopmeiners hebben. “Als je kijkt naar Ajax en Feyenoord, dan is dit het type voetballer - iemand die een ander faciliteert - die er nog wel eens aan ontbreekt.”