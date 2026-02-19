Ja, kan bij Feyenoord zeker zijn oude niveau weer aantikken, ondanks het feit dat hij al bijna een jaar geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld. Dat zegt Ben Rosenblatt, de voormalig fysiektrainer van de FA die tegenwoordig individueel met de Engelsman werkt, in gesprek met The Athletic.

Sterling (31) tekende vorige week tot veler verrassing een contract tot het einde van het seizoen bij Feyenoord. Mede afhankelijk van zijn werkvergunning zou hij mogelijk komende zondag, in het thuisduel met Telstar, zijn debuut voor de Rotterdammers kunnen gaan maken. Maar hoe goed is Sterling nog? De aanvaller kwam sinds mei 2025 immers niet meer in actie in een officieel duel. Destijds werd hij door Chelsea verhuurd aan Arsenal, na zijn zomerse terugkeer bij The Blues bleven speelminuten uit.

Kan een speler wiens spel vooral gekenmerkt wordt door snelheid na een lange periode van inactiviteit zijn oude niveau weer oppakken?, vraagt The Athletic zich hardop af. Rosenblatt, die van 2016 tot 2023 als hoofd fysieke performance fungeerde bij de Engelse voetbalbond en sinds 2023 individueel met Sterling werkt, geeft antwoord: "Daar gaan we achter komen, of niet? Maar: ja, je kan het terugkrijgen, in het bijzonder met de stijl van Raheem", aldus Rosenblatt.

"Zijn spel draait om sprinten op hoge intensiteit en ruimte creëren over korte afstanden. Daarbij helpt het dat hij van jongs af aan veel conditietraining heeft gedaan", legt Rosenblatt uit. "Hij is een fenomeen, een ongelooflijk talent. Ik werk al sinds 2008 met Olympische atleten en werk op dit moment met een aantal van de beste atleten ter wereld, maar Raheem heeft een paar unieke eigenschappen, helemaal voor een voetballer. Zijn vermogen om met de bal te dribbelen met dezelfde snelheid waarmee hij sprint en zijn vermogen om op het laatste moment van richting te veranderen zijn behoorlijk opmerkelijk. Maar zijn belangrijkste troef is zijn aanpassingsvermogen en hoe zijn lichaam extreem goed reageert op training", besluit Rosenblatt.