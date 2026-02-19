Live voetbal

'Sterling is een fenomeen met unieke eigenschappen, helemaal voor een voetballer'

Raheem Sterling
Foto: © Feyenoord ONE

Frank Hoekman
19 februari 2026, 11:51   Bijgewerkt: 12:05

Ja, Raheem Sterling kan bij Feyenoord zeker zijn oude niveau weer aantikken, ondanks het feit dat hij al bijna een jaar geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld. Dat zegt Ben Rosenblatt, de voormalig fysiektrainer van de FA die tegenwoordig individueel met de Engelsman werkt, in gesprek met The Athletic.

Sterling (31) tekende vorige week tot veler verrassing een contract tot het einde van het seizoen bij Feyenoord. Mede afhankelijk van zijn werkvergunning zou hij mogelijk komende zondag, in het thuisduel met Telstar, zijn debuut voor de Rotterdammers kunnen gaan maken. Maar hoe goed is Sterling nog? De aanvaller kwam sinds mei 2025 immers niet meer in actie in een officieel duel. Destijds werd hij door Chelsea verhuurd aan Arsenal, na zijn zomerse terugkeer bij The Blues bleven speelminuten uit.

Artikel gaat verder onder video

Kan een speler wiens spel vooral gekenmerkt wordt door snelheid na een lange periode van inactiviteit zijn oude niveau weer oppakken?, vraagt The Athletic zich hardop af. Rosenblatt, die van 2016 tot 2023 als hoofd fysieke performance fungeerde bij de Engelse voetbalbond en sinds 2023 individueel met Sterling werkt, geeft antwoord: "Daar gaan we achter komen, of niet? Maar: ja, je kan het terugkrijgen, in het bijzonder met de stijl van Raheem", aldus Rosenblatt.

"Zijn spel draait om sprinten op hoge intensiteit en ruimte creëren over korte afstanden. Daarbij helpt het dat hij van jongs af aan veel conditietraining heeft gedaan", legt Rosenblatt uit. "Hij is een fenomeen, een ongelooflijk talent. Ik werk al sinds 2008 met Olympische atleten en werk op dit moment met een aantal van de beste atleten ter wereld, maar Raheem heeft een paar unieke eigenschappen, helemaal voor een voetballer. Zijn vermogen om met de bal te dribbelen met dezelfde snelheid waarmee hij sprint en zijn vermogen om op het laatste moment van richting te veranderen zijn behoorlijk opmerkelijk. Maar zijn belangrijkste troef is zijn aanpassingsvermogen en hoe zijn lichaam extreem goed reageert op training", besluit Rosenblatt.

21
762 Reacties
105 Dagen lid
1.783 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik ben altijd gecharmeerd geweest van dit type voetballer. Een speler als Raheem Sterling brengt flair, snelheid en persoonlijkheid mee. Of het sportief direct een succes wordt, moet natuurlijk nog blijken. Hij heeft weinig officiële minuten gemaakt, dus wedstrijdritme is een factor. Maar qua naam, uitstraling en mentaliteit richting de buitenwacht is dit gewoon een sterk signaal van Feyenoord. In Nederland kijken we vaak eerst naar de risico’s en de negatieve kanten. Soms mag je ook gewoon erkennen dat dit ambitie uitstraalt. Het laat bovendien zien dat een clubicoon als Robin van Persie nog altijd aanzien heeft in Engeland. Dat zo’n speler deze stap overweegt, zegt iets over de internationale uitstraling van Feyenoord. En met de naam van Arne Slot die daar nog steeds rondzingt, groeit dat imago alleen maar verder. In mijn ogen zet Feyenoord hiermee een moedige en juiste stap.

dilima1966
3.244 Reacties
983 Dagen lid
16.427 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@21. Hij heeft al meer dan een jaar niet gespeeld blessure gevoelig hopelijk valt het mee anders een dure speler

dilima1966
3.244 Reacties
983 Dagen lid
16.427 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is maar afwachten wat Sterling. Gaat presteren bij feyenoord nu wordt die al de hemel in geprijst als het straks tegenvalt wil ik ze nog wel eens horen

PPMS
791 Reacties
1.241 Dagen lid
20 Likes
PPMS
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een speler halen die al een jaar niets meer gedaan heeft en vervolgens gaan vertellen hoe geweldig hij is. Als dat zo is zou hij gewoon gespeeld hebben en zeker niet voor Feyenoord gekozen hebben. Als je zo geweldig bent is dat ver beneden je niveau. Ik durf zo maar te beweren dat hij nergens anders terecht kon.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.952 Reacties
1.048 Dagen lid
18.796 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor iedereen kan het profiel van een 'geweldige speler' er natuurlijk anders uitzien. Als we het artikel goed lezen, dan zien we dat Ben Rosenblatt met meerdere voorbeelden als onderbouwing komt waarom hij het een geweldige speler is. Met de ervaring in zijn vakgebied wordt hem gevraagd of Sterling zijn niveau nog kan aantikken. Dat hij zegt dat dit in theorie nog zou kunnen, betekent natuurlijk niet dat dit in de praktijk ook zo zal zijn. Hij geeft alleen aan dat hij bepaalde dingen bij de speler ziet, die het mogelijk zouden moeten maken. Wat betreft de interesse; er is al naar buitengekomen dat er meerdere clubs interesse in hem hadden, waarvan enkele clubs zelfs concreet waren. Everton, Juventus en Napoli hebben zelfs gesprekken met hem gehad. Dat hij kiest voor Feyenoord heeft, naast de redenen die hij eerder zelf al heeft aangedragen, denk ik ook met het volgende te maken: Speeltijd en de stap voor volgend seizoen. Zelfs als hij zijn oude niveau niet meer weet aan te tikken door leeftijd of gebrek en wedstrijdritme, kan het zomaar zijn dat zijn niveau nog voldoende is voor de eredivisie. Spelen in de PL vraagt echt wat anders van een speler dan spelen in de Eredivisie. Dat gat is erg groot. De kans is daarmee groot dat hij alsnog op een niveau komt waarmee hij in de basis zal komen mits fit. Lukt dat hem, dan kan hij laten zien wat hij nog kan en met een kort contract de overstap maken naar een grotere competitie en daar spelen. De informatie die beschikbaar is doet dus zeker wel vermoeden dat hij naar andere clubs kon. Je moet je dan als speler alleen afvragen of je daar de tijd krijgt om wedstrijd fit te worden.

