Live voetbal

Benfica - Real Madrid ontspoort volledig en wordt stilgelegd

Vinicius Junior
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 februari 2026, 22:17   Bijgewerkt: 23:13

De Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid is dinsdagavond ontspoord. Vlak nadat hij in de vijftigste minuut de 0-1 maakte, sprintte Vinícius Júnior af op de arbitrage. Daarna ontstond chaos op het veld van Estádio da Luz en lag de wedstrijd ruim tien minuten stil. Volgens journalisten in Spanje maakte Vinícius melding van racisme door tegenstander Gianluca Prestianni.

Wat er precies gebeurde, was onduidelijk. In ieder geval kreeg Vinícius een gele kaart na zijn beklag richting scheidsrechter François Letexier. Ook kreeg hij het verbaal aan de stok met Prestianni. Stafleden kwamen het ook veld op. Volgens commentator Sierd de Vos zijn er 'racistische kreten geschreeuwd'. Spaanse journalisten stellen dat Vinícius melding maakte bij de scheidsrechter en bij José Mourinho van racisme door Prestianni.

Artikel gaat verder onder video

In de chaos werd een rode kaart getoond aan de bank van Real Madrid, voor een staflid. Vinícius stapte even van het veld en nam plaats op de bank. De scheidsrechter sprak met de aanvoerders en trainers, en uiteindelijk ook met Prestianni. Daarna werd de wedstrijd hervat.

Na de hervatting klonk er gefluit zodra Vinícius aan de bal kwam. De aanvaller van Real Madrid is vaker het slachtoffer geweest van racisme.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
© -
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Abdellah Ouazane en Jorthy Mokio bij Ajax

Ajax-speler Ouazane over afgeketste transfer: ‘Een harde klap’

  • do 12 februari, 11:45
  • 12 feb. 11:45
  • 1
José Mourinho

'Mourinho volgt Martínez na het WK op als bondscoach van Portugal'

  • di 10 februari, 10:27
  • 10 feb. 10:27
  • 1
Feyenoord-fans tegen Fenerbahce

Gevangenisstraffen voor gooien betonnen paal bij Feyenoord - Fenerbahçe

  • di 3 februari, 15:22
  • 3 feb. 15:22
  • 1
4 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
326 Reacties
1.239 Dagen lid
961 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Uitgedaagd door de grootste kleuter in de voetbalwereld.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
326 Reacties
1.239 Dagen lid
961 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Uitgedaagd door de grootste kleuter in de voetbalwereld.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Benfica - Real Madrid

Benfica
0 - 1
Real Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel