Benfica - Real Madrid ontspoort volledig en wordt stilgelegd

De Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid is dinsdagavond ontspoord. Vlak nadat hij in de vijftigste minuut de 0-1 maakte, sprintte Vinícius Júnior af op de arbitrage. Daarna ontstond chaos op het veld van Estádio da Luz en lag de wedstrijd ruim tien minuten stil. Volgens journalisten in Spanje maakte Vinícius melding van racisme door tegenstander Gianluca Prestianni.
Wat er precies gebeurde, was onduidelijk. In ieder geval kreeg Vinícius een gele kaart na zijn beklag richting scheidsrechter François Letexier. Ook kreeg hij het verbaal aan de stok met Prestianni. Stafleden kwamen het ook veld op. Volgens commentator Sierd de Vos zijn er 'racistische kreten geschreeuwd'. Spaanse journalisten stellen dat Vinícius melding maakte bij de scheidsrechter en bij José Mourinho van racisme door Prestianni.
In de chaos werd een rode kaart getoond aan de bank van Real Madrid, voor een staflid. Vinícius stapte even van het veld en nam plaats op de bank. De scheidsrechter sprak met de aanvoerders en trainers, en uiteindelijk ook met Prestianni. Daarna werd de wedstrijd hervat.
Na de hervatting klonk er gefluit zodra Vinícius aan de bal kwam. De aanvaller van Real Madrid is vaker het slachtoffer geweest van racisme.
