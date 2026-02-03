Twee mannen zijn dinsdag veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het gooien van een betonnen paal bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe. Een supportersbegeleider van de Rotterdamse club raakte daarbij ernstig gewond, zo meldt FR12.

Feyenoord nam het in augustus vorig jaar, in de derde voorronde van de Champions League, op tegen het Turkse Fenerbahçe. In De Kuip werd op 6 augustus een 2-1 zege geboekt, wat een week later bij de return in Istanbul lang niet genoeg bleek. Feyenoord ging daar met 5-2 onderuit en zag zo de hoop op een plek in de competitiefase van het miljardenbal in rook opgaan.

Bij het thuisduel haalden twee aanwezigen het in hun hoofd om een betonnen paal, met een gewicht van 23 kilo, over een scheidingswand heen te gooien. De paal raakte de ongelukkige supportersbegeleider, die daardoor een hersenschudding opliep, zijn duim brak én zijn enkel verstuikte. De gevolgen zijn verstrekkend: de man is sinds het incident niet meer aan het werk, de vraag is zelfs of hij nog volledig gaat herstellen.

Het Openbaar Ministerie vond dat het duo zich daarmee schuldig maakte aan poging tot doodslag, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Daarom worden de daders schuldig bevonden aan zware mishandeling en vallen de straffen lager uit dan door het OM geëist waren. De man die het initiatief nam kreeg een gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur, voor zijn medeplichtige kwam de rechter uit op vier maanden gevangenis en 180 uur taakstraf. Bovendien krijgt het slachtoffer een schadevergoeding van om en nabij de vijftienduizend euro van het tweetal toegewezen.