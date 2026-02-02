De column van Hugo Borst in het Algemeen Dagblad heeft voor verbazing gezorgd bij Telegraaf-journalist Mike Verweij. Borst speculeerde maandag over openlijke kritiek die René Hake tijdens het eeuwfeest van FC Emmen zou hebben geuit op Feyenoord-trainer Robin van Persie.

“Zijn rechterhand verklapte het op een eeuwfeest bij Emmen (25 augustus 2025). Ten overstaan van flink wat (ex-)collega’s schetste hij het beeld van trainer Van Persie als een gebrekkige communicator”, onthulde Borst. “Robin laat zich omringen door veel deskundigen, maar hij doet bijna nooit iets met hun aanbevelingen. Inderdaad, we kenden die verhalen al van Heerenveen”, schreef de sportjournalist.

Artikel gaat verder onder video

Bij Kick-off werd gereageerd op de uitlatingen van Borst. “Hugo Borst kennende heeft hij goede bronnen, anders schrijft hij dit ook niet. Maar áls dit daadwerkelijk is gezegd, heb je binnen de staf een gigantisch probleem”, begint Verweij. “Normaal gesproken kun je dan niet met elkaar door”, schetst de Ajax-watcher vervolgens.

“Als je je eigen assistent niet meer kunt vertrouwen, wat moet je dan? Maar wat Hake zou hebben gezegd, is het beeld dat er bij sc Heerenveen ook bestond. Het is killing als een eigen assistent dit over je zegt. Ik denk dat Hake volledig uit de bocht is gevlogen, als dit daadwerkelijk is gebeurd”, aldus Verweij.