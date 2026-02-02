Live voetbal 3

Verweij: 'Van Persie kan Hake niet meer vertrouwen als kritiek klopt'

René Hake en Robin van Persie op de Feyenoord-bank
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
2 februari 2026, 17:20   Bijgewerkt: 17:30

De column van Hugo Borst in het Algemeen Dagblad heeft voor verbazing gezorgd bij Telegraaf-journalist Mike Verweij. Borst speculeerde maandag over openlijke kritiek die René Hake tijdens het eeuwfeest van FC Emmen zou hebben geuit op Feyenoord-trainer Robin van Persie.

“Zijn rechterhand verklapte het op een eeuwfeest bij Emmen (25 augustus 2025). Ten overstaan van flink wat (ex-)collega’s schetste hij het beeld van trainer Van Persie als een gebrekkige communicator”, onthulde Borst. “Robin laat zich omringen door veel deskundigen, maar hij doet bijna nooit iets met hun aanbevelingen. Inderdaad, we kenden die verhalen al van Heerenveen”, schreef de sportjournalist.

Artikel gaat verder onder video

Bij Kick-off werd gereageerd op de uitlatingen van Borst. “Hugo Borst kennende heeft hij goede bronnen, anders schrijft hij dit ook niet. Maar áls dit daadwerkelijk is gezegd, heb je binnen de staf een gigantisch probleem”, begint Verweij. “Normaal gesproken kun je dan niet met elkaar door”, schetst de Ajax-watcher vervolgens.

“Als je je eigen assistent niet meer kunt vertrouwen, wat moet je dan? Maar wat Hake zou hebben gezegd, is het beeld dat er bij sc Heerenveen ook bestond. Het is killing als een eigen assistent dit over je zegt. Ik denk dat Hake volledig uit de bocht is gevlogen, als dit daadwerkelijk is gebeurd”, aldus Verweij.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Melvin Boel

Fans van Go Ahead Eagles schreeuwen om vertrek van Melvin Boel

  • Gisteren, 22:38
  • Gisteren, 22:38
Spelersbus Feyenoord

Supporters van Feyenoord wachten tevergeefs de spelersbus op

  • Gisteren, 22:03
  • Gisteren, 22:03
9 6 reacties
Reageren
6 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

3e Helft
31 Reacties
40 Dagen lid
97 Likes
3e Helft
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Hake heeft daar geen ongelijk in toch? dat bewijst vp keer op keer. Aanvoerders communicatie, keepers communicatie aan het begin van het seizoen zijn al voorbeelden dat dit nieuws klopt.

Joop60
15 Reacties
992 Dagen lid
39 Likes
Joop60
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@3e Helft En zo denk ik er ook over, als vP. wijs is stopt hij er gelijk mee. Hij komt veel te kort als hoofdtrainer van Feyenoord, ook voor de rest van de Eredivisie....... Wegwezen dus.

3e Helft
31 Reacties
40 Dagen lid
97 Likes
3e Helft
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Joop60, momenteel wel, aan het begin van het seizoen stond Feyenoord echt wel sterk te voetballen en waren ze lastig te verslaan toen was vp ook hoofdtrainer. Lastig om de vinger op de zere plek te leggen.

LesserMagic
45 Reacties
1.224 Dagen lid
145 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hugo en open deuren.

Kicker
12 Reacties
569 Dagen lid
11 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als het waar is moet Hake het nu ook aan van Persie vertellen als die ballen heeft.

Vrij Dag
626 Reacties
624 Dagen lid
914 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook gij Brutus, denkt Persie. De cultuurbewaker denkt, bekijken jullie het maar ik bewaak

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

3e Helft
31 Reacties
40 Dagen lid
97 Likes
3e Helft
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Hake heeft daar geen ongelijk in toch? dat bewijst vp keer op keer. Aanvoerders communicatie, keepers communicatie aan het begin van het seizoen zijn al voorbeelden dat dit nieuws klopt.

Joop60
15 Reacties
992 Dagen lid
39 Likes
Joop60
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@3e Helft En zo denk ik er ook over, als vP. wijs is stopt hij er gelijk mee. Hij komt veel te kort als hoofdtrainer van Feyenoord, ook voor de rest van de Eredivisie....... Wegwezen dus.

3e Helft
31 Reacties
40 Dagen lid
97 Likes
3e Helft
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Joop60, momenteel wel, aan het begin van het seizoen stond Feyenoord echt wel sterk te voetballen en waren ze lastig te verslaan toen was vp ook hoofdtrainer. Lastig om de vinger op de zere plek te leggen.

LesserMagic
45 Reacties
1.224 Dagen lid
145 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hugo en open deuren.

Kicker
12 Reacties
569 Dagen lid
11 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als het waar is moet Hake het nu ook aan van Persie vertellen als die ballen heeft.

Vrij Dag
626 Reacties
624 Dagen lid
914 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook gij Brutus, denkt Persie. De cultuurbewaker denkt, bekijken jullie het maar ik bewaak

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel