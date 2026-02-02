Valentijn Driessen ergert zich ontzettend aan de media-optredens van Timon Wellenreuther. De nieuwe aanvoerder van Feyenoord maakte volgens de journalist een enorm opgefokte indruk tijdens de interviews na afloop van de kansloos verloren topper tegen PSV.
Wellenreuther kende geen gelukkig optreden tegen de koploper van de Eredivisie en ging, met name bij de 1-0 van Armando Obispo, in de fout. Na afloop maakte de Duitser geen geweldige indruk tegenover De Volkskrant-journalist Willem Vissers, zo stelt Driessen in Kick-off.
“Dat gelul van die Wellenreuther… daar word ik zo moe van”, begint Driessen zijn kritiek. “Hij trapt alleen maar open deuren in, en als de journalist – in dit geval Willem Vissers – een kritische vraag stelt, is het: heb je de wedstrijd wel gezien? Echt waar, dat gaat helemaal nergens over”, vervolgt de chef Voetbal van De Telegraaf.
Volgens Mike Verweij was de Duitser zelf verantwoordelijk voor twee tegentreffers in de wedstrijd tegen PSV. “Wat Mike inderdaad zegt: laat hem eerst eens die ballen tegenhouden. Wat een opgefokt ventje is dat, werkelijk waar…”, stoort Driessen zich.
Hein Keijser vraagt zich af of Wellenreuther wél geschikt is als aanvoerder van Feyenoord. De doelman draagt sinds de start van de tweede seizoenshelft de band bij de Rotterdammers, nadat hij de voorkeur kreeg boven voormalig captain Sem Steijn. “Dan is de negende in de rij aan de beurt”, grapt Verweij.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ja, klopt wel. Ik denk dat hij wil laten zien dat hij DE aanvoerder is. Maar hij was niet de enige die schudig was aan de tegentreffers. IK zag Vaessen van Groningen en hoorde hem later zeggen dat hij fout was bij de eerste goal, vervolgens verzachtende omstandigheden zoeken zoals de ballen zijn tegenwoordig bla bla bal. Dat zijn de ballen al jaren Vaessen. Over de tweede goal hoorde ik hem totaal niet, terwijl hij daar de zijkant van de eerste paal denkt en de bal simpel teruggetrokken kan worden. dat was ook zijn stomme fout
Al meermaals heb ik gezegd dat dit de slechtste keeper is die Feyenoord ooit heeft gehad en totaal niet geschikt. Dat ze zo slecht draaien heeft niet alleen met de spelers en trainer te maken. Hij is de onzekere factor in het team en de achterhoede kan totaal niet vertrouwen op hem, maakt een onzekere indruk en is erg paniekerig. Een keeper moet punten pakken voor zijn team alleen Wellenreuther maakt elke wedstrijd wel een blunder en dat heeft dan tot gevolg de plaats waar je nu staat. Ook een grote fout van van Persie om Bijlow te bemoemen als zijn eerste keeper en daar dan van af te wijken en idem het aanvoerderschap. Dat hoort totaal niet bij die keeper thuis. Ze wilde er een huren en die komt al niet, ze praten over nieuwe spelers en je hoort of ziet niets. Balengrijker vinden ze schijnbaar eerst uitkopen Vrienden van Feyenoord en overname roestige kuip dan het sportief gedeelte waar toch elke thuiswedstrijd trouw de kuip mee vol zit. Ook RvC moet zo snel mogelijk weg zijn en heel die structuur moet daar op zijn kop. En spelen daar te veel benalngen bij vele commissies
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ja, klopt wel. Ik denk dat hij wil laten zien dat hij DE aanvoerder is. Maar hij was niet de enige die schudig was aan de tegentreffers. IK zag Vaessen van Groningen en hoorde hem later zeggen dat hij fout was bij de eerste goal, vervolgens verzachtende omstandigheden zoeken zoals de ballen zijn tegenwoordig bla bla bal. Dat zijn de ballen al jaren Vaessen. Over de tweede goal hoorde ik hem totaal niet, terwijl hij daar de zijkant van de eerste paal denkt en de bal simpel teruggetrokken kan worden. dat was ook zijn stomme fout
Al meermaals heb ik gezegd dat dit de slechtste keeper is die Feyenoord ooit heeft gehad en totaal niet geschikt. Dat ze zo slecht draaien heeft niet alleen met de spelers en trainer te maken. Hij is de onzekere factor in het team en de achterhoede kan totaal niet vertrouwen op hem, maakt een onzekere indruk en is erg paniekerig. Een keeper moet punten pakken voor zijn team alleen Wellenreuther maakt elke wedstrijd wel een blunder en dat heeft dan tot gevolg de plaats waar je nu staat. Ook een grote fout van van Persie om Bijlow te bemoemen als zijn eerste keeper en daar dan van af te wijken en idem het aanvoerderschap. Dat hoort totaal niet bij die keeper thuis. Ze wilde er een huren en die komt al niet, ze praten over nieuwe spelers en je hoort of ziet niets. Balengrijker vinden ze schijnbaar eerst uitkopen Vrienden van Feyenoord en overname roestige kuip dan het sportief gedeelte waar toch elke thuiswedstrijd trouw de kuip mee vol zit. Ook RvC moet zo snel mogelijk weg zijn en heel die structuur moet daar op zijn kop. En spelen daar te veel benalngen bij vele commissies