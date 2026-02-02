Valentijn Driessen ergert zich ontzettend aan de media-optredens van . De nieuwe aanvoerder van Feyenoord maakte volgens de journalist een enorm opgefokte indruk tijdens de interviews na afloop van de kansloos verloren topper tegen PSV.

Wellenreuther kende geen gelukkig optreden tegen de koploper van de Eredivisie en ging, met name bij de 1-0 van Armando Obispo, in de fout. Na afloop maakte de Duitser geen geweldige indruk tegenover De Volkskrant-journalist Willem Vissers, zo stelt Driessen in Kick-off.

“Dat gelul van die Wellenreuther… daar word ik zo moe van”, begint Driessen zijn kritiek. “Hij trapt alleen maar open deuren in, en als de journalist – in dit geval Willem Vissers – een kritische vraag stelt, is het: heb je de wedstrijd wel gezien? Echt waar, dat gaat helemaal nergens over”, vervolgt de chef Voetbal van De Telegraaf.

Volgens Mike Verweij was de Duitser zelf verantwoordelijk voor twee tegentreffers in de wedstrijd tegen PSV. “Wat Mike inderdaad zegt: laat hem eerst eens die ballen tegenhouden. Wat een opgefokt ventje is dat, werkelijk waar…”, stoort Driessen zich.

Hein Keijser vraagt zich af of Wellenreuther wél geschikt is als aanvoerder van Feyenoord. De doelman draagt sinds de start van de tweede seizoenshelft de band bij de Rotterdammers, nadat hij de voorkeur kreeg boven voormalig captain Sem Steijn. “Dan is de negende in de rij aan de beurt”, grapt Verweij.