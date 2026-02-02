Feyenoord lijkt een nieuwe doelman te gaan verwelkomen. (31) wordt naar verwachting op huurbasis overgenomen van Middlesbrough, met een optie tot koop. De Senegalees international ondergaat maandag zijn medische keuring in Rotterdam, zo meldt Sky Sports.

De komst van Dieng is een reactie op het vertrek van Justin Bijlow naar het Italiaanse Genoa. Feyenoord zocht daardoor een nieuwe tweede doelman. Dieng was tot vorig seizoen nog de vaste waarde onder de lat bij Middlesbrough, maar is daar inmiddels uit de gratie geraakt en staat al ruim een jaar langs de kant zonder officiële wedstrijd in het eerste elftal. Eerder werd er gesproken over een definitieve transfer, maar volgens Sky neemt Feyenoord hem op huurbasis met koopoptie over.

In De Kuip zal Dieng moeten concurreren met Timon Wellenreuther, die momenteel de eerste doelman is. De positie van de Duitser staat onder druk na wisselvallige prestaties. Feyenoord heeft nog tot dinsdag 23:59 uur de tijd om de transfer van de ervaren doelman af te ronden, voordat de winterse transfermarkt sluit.

Larin vertrekt voortijdig uit De Kuip

Terwijl Feyenoord zich versterkt op doel, neemt het afscheid van aanvaller Cyle Larin (30). De Canadees werd afgelopen zomer gehuurd van RCD Mallorca, maar wist geen indruk te maken in De Kuip. Nu staat hij op het punt om over te stappen naar Southampton, zo weet het Canadese TSN Sports. Larin zat zondag al niet meer bij de selectie voor het duel met PSV (3-0 verlies) en keerde hij terug naar Spanje in afwachting van zijn nieuwe club.