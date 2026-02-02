Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad geen goed woord over voor de manier waarop Feyenoord speelde op bezoek bij PSV (3-0 nederlaag). Het clubicoon stelt dat de directie momenteel niet naar de ranglijst moet kijken, maar enkel naar het spel en de ontwikkeling.

Feyenoord verloor zondag pijnlijk bij PSV, dat na ruim een kwartier bij een 3-0 stand volledig van het gas kon. Na het duel in het Philips Stadion concludeert Van Hanegem dat er ‘helemaal niets meer’ uit dit Feyenoord komt. “Ze peren wat ballen naar voren via die onrustige keeper (Timon Wellenreuther, red.) op Ayase Ueda en dat is het dan”, omschrijft hij het strijdplan van de ploeg van Robin van Persie.

Artikel gaat verder onder video

Waar velen roepen om het ontslag van de trainer, denkt Van Hanegem dat dit niet per se de oplossing is. “Maar veel slechter dan dit kan het ook niet gaan, natuurlijk”, geeft hij wel toe. “Als de clubleiding echt denkt: we staan nog steeds tweede en Ajax won ook niet, dus we gaan zo verder, dan kun je beter ophouden”, foetert De Kromme, die stelt dat de directie de ranglijst even moet negeren. “Feyenoord moet puur naar het spel en de ontwikkeling kijken.”

Dat Van Persie na de wedstrijd aangaf dat het slecht was, is volgens Van Hanegem wel een goede zaak. “Zeker bij Feyenoord. Daar werken heel veel mensen die kritiek zien als iets verkeerds. Die laten zich liever omringen door mensen die ze lekker naar de mond praten. Dat is de doodsteek in topsport”, gaat hij verder.

Van Hanegem heeft de directie van Feyenoord dit seizoen pas eenmaal in zien grijpen. “Dat was toen Mario Been iets had gezegd dat ze niet beviel. Been, die in de Kuip als allereerste opspringt als Feyenoord scoort, mocht niet meer mee op reisjes in Europa. Maar als Feyenoord zo doorgaat, gaat er straks helemaal niemand meer op reis in Europa.”