Liverpool-telefoontje voor Dumfries zet kwaad bloed bij Inter: 'Alle perken te buiten'

Denzel Dumfries
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
2 februari 2026, 07:25   Bijgewerkt: 1 februari 2026, 20:48

Internazionale is niet blij met de handelswijze van Liverpool, die aan het eind van de transferperiode Denzel Dumfries nog probeerde los te weken uit Milaan. Dat meldt CEO Beppe Marotta aan het Italiaanse Sky.

Liverpool heeft problemen op de rechtsbackpositie: Conor Bradley komt dit seizoen niet meer in actie, terwijl Jeremie Frimpong nog zeker een paar weken uitgeschakeld zal zijn. Daardoor is nu vaak Curtis Jones of Dominik Szoboszlai gelegenheidsrechtback. Om het gat rechtsachter op te vullen dachten The Reds aan een andere geblesseerde rechtsback, namelijk Denzel Dumfries.

Dat is waarschijnlijk een naam die uit de koker van trainer Arne Slot komt. Dumfries liep eerder dit seizoen een enkelblessure op, moest onder het mes en is nu bezig aan zijn rehabilitatie. Naar verwachting kan de verdediger van Oranje aan het eind van februari weer minuten maken.

De transfer naar Liverpool vindt echter geen doorgang: Internazionale wil geen afstand doen van een van zijn belangrijkste spelers. Marotta klaagde zelfs over de pogingen die Liverpool deed om Dumfries binnen te halen. "We hebben wat onbezonnen telefoontjes ontvangen over Dumfries, die enkel zijn bedoeld om de situatie te destabiliseren. Dat gaat alle perken te buiten. Hij blijft bij ons."

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 29 jaar (18 apr. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
11
1
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
23
33
55
2
Milan
22
18
47
3
Napoli
23
12
46
4
Juventus
23
21
45
5
Roma
22
14
43

