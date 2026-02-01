Live voetbal 6

Davy Klaassen pakt Jorthy Mokio publiekelijk aan na Excelsior - Ajax

Davy Klaassen
1 februari 2026

Davy Klaassen staat na het gelijkspel van Ajax tegen Excelsior (2-2) boos voor de camera van ESPN. De middenvelder en aanvoerder van Ajax licht publiekelijk de rol van Jorthy Mokio bij de aansluitingstreffer van Excelsior uit.

Er leek zondag geen vuiltje aan de lucht voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Het elftal van trainer Fred Grim domineerde het duel en leidde bij rust comfortabel met 0-2, dankzij twee doelpunten van Mika Godts.

In de laatste twintig minuten van de wedstrijd stortte Ajax echter volledig in en wist Excelsior nog tweemaal toe te slaan. Beide goals van Excelsior kwamen tot stand over de rechterkant van Ajax.

Bij de 1-2 in de 74ste minuut was het Gyan de Regt die de bal vanaf de kant van Gaaei wist voor te brengen, waarna Miliano Jonathans bij de tweede paal raak wist te koppen. Overigens zag ook Ajax’ gelegenheidslinksback Mokio er niet goed uit bij de treffer.

Bij de gelijkmaker vijf minuten later liep Arthur Zagré weg uit de rug van Gaaei. De linksback van Excelsior stormde vervolgens af op het doel van Ajax en scoorde met een verwoestende uithaal in het dak van het doel: 2-2.

“Tot die 1-2 is er weinig aan de hand”, verzucht Klaassen, die vervolgens uit zichzelf het verdedigen van Mokio bij de aansluitingstreffer aanstipt. De jonge Belg liet Jonathans op kinderlijke wijze uit zijn rug weglopen, waarna de aanvaller van Excelsior koppend kon scoren.

“Volgens mij verliezen we gewoon ons mannetje voor de goal en dan help je hun eigenlijk weer in de wedstrijd”, vervolgt Klaassen. “De boosheid zat sowieso in het feit dat je een goal weggeeft. Het leek er gewoon op alsof we ons mannetje verloren. Dat zijn gewoon hele simpele dingen. Dan help je Excelsior voor niets terug in de wedstrijd.”

Ook over de totstandkoming van de 2-2 is Klaassen niet te spreken: “Dat mag bij geen enkele stand in de wedstrijd gebeuren, of het nou 1-2 staat of dat je met 5-0 voor staat. Dat mag niet gebeuren. Ik heb het nog niet teruggezien, maar dat zijn wel dingen die te makkelijk gaan.”

ESPN-verslaggever Cristian Willaert vindt dat Ajax vóór de aansluitingstreffer van Excelsior niet zakelijk genoeg omging met zijn kansen. “Ik zit even te denken welke kansen dat waren. Ik kan me niet…”, reageert Klaassen.

Willaert: “Er waren momenten rond de zestien dat er van achttien meter geschoten wordt, terwijl er mensen staan die aangespeeld kunnen worden. Ik denk dan wel eens: jullie spelen alsof het al 0-3 staat.

Klaassen is het daar niet mee eens: “Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat we juist bij die 0-1 en 0-2 de goede keus maken door een pass extra te spelen. Dat vond ik juist goed. Maar je kunt ook niet elke wedstrijd met 0-3 of 0-4 de rust ingaan. 0-2 moet eigenlijk gewoon genoeg zijn. Natuurlijk kun je het dan hebben over het beter uitspelen van de kansen, maar als je met 0-2 voorstaat tegen Excelsior... We geven het gewoon weg, klaar.”

Bram van Polen is ook kritisch op Jorthy Mokio

Analist Bram van Polen vindt dat Ajax het puntverlies aan zichzelf te wijten heeft. Volgens de oud-voetballer van PEC Zwolle ging er het nodige mis bij de aansluitingstreffer van Excelsior. “Mokio maakt de allerergste fout, hoe hij zijn tegenstander uit zijn rug laat lopen voor de goal... Daar moet je altijd open staan en je man dekken”, aldus Van Polen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

avatar

Ik kan me nog die Europese wedstrijd herinneren waarbij mokio schitterde dat was zijn eerste en gelijk laatste goede wedstrijd.

Kramer
2.722 Reacties
1.224 Dagen lid
19.360 Likes
Kramer
avatar

Mokio is veel te wisselvallig, jammer. Dit lijkt een beetje op zo een talent dat altijd talent zal blijven.. 2 wedstrijden goed en dat wisselt i af met 4 slechte. Hopelijk kunnen ze de vinger erop leggen waarom, dan kan het misschien nog wat worden.

EttoE
avatar

Zodra er normale backs zijn doet Ajax weer mee om de top 2, Gaaeij en Mokio zijn verdedigend te zwak.

Vrij Dag
avatar

Ja, gelijk heeft Klaassen, maar er speelt meer. 1). Grim heeft te maken met een team dat in de voorbereiding van het seizoen te weinig aan de conditie heeft gewerkt. 2) Grim liet na jaren de tegenstander weer fouten maken op eigen helft door ze op te jagen. Twee positieve punten. MAAR 3) hij heeft deze fout vaker gemaakt en dat is de tegenstander uitnodigen, uitnodigen om te komen aanvallen en scoren. Hou je Dolberg voorin dan weet je dat de tegenstander minimaal twee man achter houdt bij hem. 4) Hij zegt dat hij stabiliteit wil, maar hij wisselt zich wezenloos (misschien dat is lastig in te schatten hangt dit samen met punt1)

Quarlon
1.021 Reacties
1.223 Dagen lid
3.902 Likes
Quarlon
avatar

