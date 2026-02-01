Ajax stort in tegen Excelsior en geeft voorsprong uit handen

Ajax heeft zondagmiddag kostbare punten laten liggen op bezoek bij Excelsior. In Kralingen leek de ploeg van interim-trainer Fred Grim lange tijd op weg naar een zakelijke overwinning, maar na rust zakten de Amsterdammers volledig in: 2-2. Daardoor staat Ajax nu vierde in de Eredivisie.
Vanaf de aftrap maakte Ajax duidelijk dat het naar Rotterdam was gekomen om de regie te voeren. Met bijna tachtig procent balbezit in het eerste kwartier drukten de bezoekers Excelsior ver terug, al duurde het even voordat dat overwicht ook tot kansen leidde.
Na 21 minuten brak Mika Godts de ban. Na een fraaie combinatie met Rayane Bounida en Davy Klaassen kapte de linksbuiten zijn man uit en schoof hij de bal diagonaal binnen: 0-1. Ajax bleef doordrukken en tien minuten voor rust was het opnieuw raak. Kasper Dolberg toonde zich onbaatzuchtig door Godts te bedienen, die met een harde uithaal zijn tweede van de middag maakte: 0-2. Opnieuw ging er soepel samenspel aan vooraf.
Ajax speelde in die fase frivool, met veel positiewisselingen en een Dolberg die als aanspeelpunt uitstekend functioneerde. Excelsior kreeg nauwelijks grip op het spel.
Na de pauze veranderde het spelbeeld. Excelsior kwam agressiever uit de kleedkamer en profiteerde van het feit dat Ajax slordiger werd en steeds minder controle had. Hoewel de Amsterdammers via onder meer Bounida en Godts nog dreigend waren, sloop de onzekerheid erin.
Die werd in de 74ste minuut afgestraft. Een aanval over rechts eindigde bij Miliano Jonathans, die vrij mocht binnenkoppen bij de tweede paal: 1-2. Ajax wankelde en vijf minuten later ging het helemaal mis. Arthur Zagré kreeg alle ruimte aan de linkerkant en haalde verwoestend uit via de onderkant van de lat. Keeper Jaros was kansloos: 2-2.
In de slotfase lag het duel volledig open. Wout Weghorst, net binnen de lijnen, kreeg nog een kans om Ajax alsnog aan de winst te helpen, maar zijn schot ging net naast. In de blessuretijd liet ook Excelsior zich nog even gelden.
Het resultaat betekent dat NEC deze speelronde afsluit als nummer drie en dat Feyenoord sowieso tweede blijft, ongeacht het resultaat tegen PSV. Ajax staat vierde.
De lijst met beschamende optredens van Ajax dit seizoen wordt langer en langer. Met een slecht draaiend Feyenoord ligt de 2e plek voor het oprapen, maar dit Ajax is kwalitatief zo slecht.
