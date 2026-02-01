Live voetbal 3

Ajax stort in tegen Excelsior en geeft voorsprong uit handen

Youri Regeer Marc Nagtegaal Josip Sutalo Excelsior Ajax
Foto: © Imago
Dominic Mostert
1 februari 2026, 14:06

Ajax heeft zondagmiddag kostbare punten laten liggen op bezoek bij Excelsior. In Kralingen leek de ploeg van interim-trainer Fred Grim lange tijd op weg naar een zakelijke overwinning, maar na rust zakten de Amsterdammers volledig in: 2-2. Daardoor staat Ajax nu vierde in de Eredivisie.

Dubbelslag van Godts

Vanaf de aftrap maakte Ajax duidelijk dat het naar Rotterdam was gekomen om de regie te voeren. Met bijna tachtig procent balbezit in het eerste kwartier drukten de bezoekers Excelsior ver terug, al duurde het even voordat dat overwicht ook tot kansen leidde.

Na 21 minuten brak Mika Godts de ban. Na een fraaie combinatie met Rayane Bounida en Davy Klaassen kapte de linksbuiten zijn man uit en schoof hij de bal diagonaal binnen: 0-1. Ajax bleef doordrukken en tien minuten voor rust was het opnieuw raak. Kasper Dolberg toonde zich onbaatzuchtig door Godts te bedienen, die met een harde uithaal zijn tweede van de middag maakte: 0-2. Opnieuw ging er soepel samenspel aan vooraf.

Ajax speelde in die fase frivool, met veel positiewisselingen en een Dolberg die als aanspeelpunt uitstekend functioneerde. Excelsior kreeg nauwelijks grip op het spel.

Rayane Bounida Mika Godts Excelsior Ajax
© Imago

Volledige ommekeer na rust

Na de pauze veranderde het spelbeeld. Excelsior kwam agressiever uit de kleedkamer en profiteerde van het feit dat Ajax slordiger werd en steeds minder controle had. Hoewel de Amsterdammers via onder meer Bounida en Godts nog dreigend waren, sloop de onzekerheid erin.

Die werd in de 74ste minuut afgestraft. Een aanval over rechts eindigde bij Miliano Jonathans, die vrij mocht binnenkoppen bij de tweede paal: 1-2. Ajax wankelde en vijf minuten later ging het helemaal mis. Arthur Zagré kreeg alle ruimte aan de linkerkant en haalde verwoestend uit via de onderkant van de lat. Keeper Jaros was kansloos: 2-2.

In de slotfase lag het duel volledig open. Wout Weghorst, net binnen de lijnen, kreeg nog een kans om Ajax alsnog aan de winst te helpen, maar zijn schot ging net naast. In de blessuretijd liet ook Excelsior zich nog even gelden.

Het resultaat betekent dat NEC deze speelronde afsluit als nummer drie en dat Feyenoord sowieso tweede blijft, ongeacht het resultaat tegen PSV. Ajax staat vierde.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.056 Reacties
1.223 Dagen lid
5.563 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

De lijst met beschamende optredens van Ajax dit seizoen wordt langer en langer. Met een slecht draaiend Feyenoord ligt de 2e plek voor het oprapen, maar dit Ajax is kwalitatief zo slecht.

K. Daffie
166 Reacties
880 Dagen lid
873 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De vierde plaats ligt voor het grijpen.

CG
3.087 Reacties
922 Dagen lid
13.640 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Écht een wanprestatie van Ajax. Het was ook goed zichtbaar tegen Olympiakos dat we matig waren.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.056 Reacties
1.223 Dagen lid
5.563 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

De lijst met beschamende optredens van Ajax dit seizoen wordt langer en langer. Met een slecht draaiend Feyenoord ligt de 2e plek voor het oprapen, maar dit Ajax is kwalitatief zo slecht.

K. Daffie
166 Reacties
880 Dagen lid
873 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De vierde plaats ligt voor het grijpen.

CG
3.087 Reacties
922 Dagen lid
13.640 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Écht een wanprestatie van Ajax. Het was ook goed zichtbaar tegen Olympiakos dat we matig waren.

Measurement pixel