'Man United meldt zich bij Ajax voor Mika Godts'

17 maart 2026, 13:44
Mika Godts met op de achtergrond het stadion van Ajax de Johan Cruijff ArenA
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Manchester United heeft zich officieel gemeld bij Ajax voor een mogelijke transfer van Mika Godts. Dat meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri althans op X.

Godts was zaterdagavond één van grote de uitblinkers bij Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff ArenA veel te sterk bleek voor Sparta Rotterdam: 4-0. De twintigjarige Belg droeg met een doelpunt en een assist bij op de klinkende zege, waardoor hij dit seizoen in totaal al bij 25 doelpunten betrokken was (veertien goals, elf assists).

Tavolieri schrijft dat Godts met zijn spel de aandacht van Manchester United heeft getrokken. De huidige nummer drie van de Premier League heeft zich zelfs al officieel gemeld in Amsterdam om de voorwaarden voor een mogelijke transfer te bespreken, aldus de Belgische journalist. Tavolieri schrijft voorts dat Godts naar verwachting komende zomer zal gaan vertrekken bij Ajax, al liet de buitenspeler afgelopen week nog weten dat hij graag nog een seizoen zou blijven.

"Als het van mij afhangt, speel ik volgend seizoen nog hier. Ajax is de mooiste club van Nederland - ik wil deel uitmaken van een kampioenenploeg en hier een prijs pakken", liet Godts optekenen in gesprek met de Belgische zender Sporza. De linksbuiten heeft bij Ajax een contract tot medio 2029. Afgelopen winter stond Godts naar verluidt al in de belangstelling van meerdere clubs uit grotere Europese competities - waaronder FC Barcelona en Arsenal. Ajax liet hen echter weten op z'n vroegst komende zomer aan een vertrek van de Belg mee te willen werken.

Jacob
Als United komt, gewoon 100 miljoen vragen.

Godts is eenoog in land der blinden.

Ajax moet veel hoger gaan zitten dat andere clubs stel van achterover zullen slaan tussen de 60 en 100 miljoen de tijd voor weggeef prijs zijn voorbij

Van mij mag hij pas minimaal voor 45 mln. Contracten zijn er om afgekocht te worden. Dat blijft de enigste regel in de voetbal. Hahahahaha!!

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
25
14
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

