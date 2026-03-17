Manchester United heeft zich officieel gemeld bij Ajax voor een mogelijke transfer van . Dat meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri althans op X.

Godts was zaterdagavond één van grote de uitblinkers bij Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff ArenA veel te sterk bleek voor Sparta Rotterdam: 4-0. De twintigjarige Belg droeg met een doelpunt en een assist bij op de klinkende zege, waardoor hij dit seizoen in totaal al bij 25 doelpunten betrokken was (veertien goals, elf assists).

Tavolieri schrijft dat Godts met zijn spel de aandacht van Manchester United heeft getrokken. De huidige nummer drie van de Premier League heeft zich zelfs al officieel gemeld in Amsterdam om de voorwaarden voor een mogelijke transfer te bespreken, aldus de Belgische journalist. Tavolieri schrijft voorts dat Godts naar verwachting komende zomer zal gaan vertrekken bij Ajax, al liet de buitenspeler afgelopen week nog weten dat hij graag nog een seizoen zou blijven.

"Als het van mij afhangt, speel ik volgend seizoen nog hier. Ajax is de mooiste club van Nederland - ik wil deel uitmaken van een kampioenenploeg en hier een prijs pakken", liet Godts optekenen in gesprek met de Belgische zender Sporza. De linksbuiten heeft bij Ajax een contract tot medio 2029. Afgelopen winter stond Godts naar verluidt al in de belangstelling van meerdere clubs uit grotere Europese competities - waaronder FC Barcelona en Arsenal. Ajax liet hen echter weten op z'n vroegst komende zomer aan een vertrek van de Belg mee te willen werken.