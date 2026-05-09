Bom barst: 'Corendon beëindigt sponsoring Curaçao na besluit rond Advocaat'

9 mei 2026, 16:07
Dick Advocaat en hoofdsponsor Corendon
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Corendon stopt na het WK met de sponsoring van het nationale elftal van Curaçao, zo claimt EXTRA. Atilay Uslu, topman van de reisorganisatie, zou zwaar teleurgesteld zijn in het besluit om Dick Advocaat niet terug te halen als bondscoach.

Daarmee krijgen de perikelen rondom Advocaat van de afgelopen week een onverwacht nieuw hoofdstuk. De Kleine Generaal loodste Curaçao naar een historische deelname aan het WK, maar stapte daarna op als bondscoach vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Fred Rutten nam vervolgens het stokje over en zou Curaçao gaan coachen op het WK.

Bij Vandaag Inside meldden onder meer Johan Derksen en Wilfred Genee deze week dat Advocaat openstond voor een terugkeer bij Curaçao. De gezondheidssituatie van zijn dochter zou namelijk zijn verbeterd. De Curaçaose voetbalbond gaf echter duidelijkheid en meldde dat Rutten ‘gewoon’ aanblijft als bondscoach tijdens het WK.

Dat schiet volgens EXTRA in het verkeerde keelgat van Corendon-topman Uslu. Hij zou zwaar teleurgesteld zijn in het besluit van de voetbalbond. In een verklaring aan het medium gaf Uslu aan dat hij alle financiële afspraken met de bond zal nakomen, omdat hij een man van zijn woord is.

Wel liet hij weten dat Corendon na het WK waarschijnlijk niet langer de financiële motor achter het nationale elftal zal zijn. Sinds het begin van de WK-kwalificatiecampagne voor 2026 ondersteunt Uslu het project en sprak hij daar ook zijn vertrouwen in uit.

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Ivoorkust
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0

