Dick Advocaat keert definitief niet terug als bondscoach van Curaçao. Dat heeft bondsvoorzitter Gilbert Martina bekendgemaakt. Fred Rutten blijft tijdens het WK de eindverantwoordelijke.

Ondanks dat er in het programma Vandaag Inside herhaaldelijk is geprobeerd om Advocaat in verband te brengen met een terugkeer, en hoewel een aantal spelers en sponsoren deze wens koestert, kiest de voetbalbond van Curaçao ervoor om niet meer van bondscoach te wisselen. "Fred Rutten zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK”, laat bondsvoorzitter Gilbert Martina weten aan De Telegraaf.

De Kleine Generaal schreef geschiedenis door Curaçao, als kleinste land ooit, naar de WK-eindronde te leiden. Advocaat maakte later echter bekend dat hij vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter niet mee zou gaan naar het toernooi. De Curaçaose voetbalbond stelde daarop, mede op voorspraak van Advocaat zelf, Rutten aan als nieuwe keuzeheer.

Inmiddels lijkt het voorzichtig beter te gaan met de dochter van Advocaat, waardoor de geruchten over een terugkeer aanhielden. "Het lijkt erop dat de bond nog steeds neigt naar Fred", zei Wilfred Genee daar donderdag over in Vandaag Inside. "Maar eigenlijk willen de spelers, de mensen op het eiland en zeker sponsor Corendon heel graag dat Dick terugkomt." Johan Derksen voegde daaraan toe dat hij de mening van de spelers belangrijker vindt dan die van de bond. "Ze moeten het alleen wel netjes spelen met Fred", aldus 'De Snor'.

Curaçao heeft nu in ieder geval duidelijkheid geschept in aanloop naar het WK, dat over ruim een maand van start gaat: Fred Rutten, en niet Dick Advocaat, reist als bondscoach af naar het toernooi.