Op Curaçao wordt momenteel koortsachtig vergaderd over het bondscoachschap, zo claimt Wilfred Genee donderdagavond in Vandaag Inside. De voetbalbond zou met de huidige keuzeheer, Fred Rutten, naar het WK willen, maar veel andere partijen - waaronder de spelersgroep - zou juist inzetten op een terugkeer van zijn voorganger, Dick Advocaat.

De Kleine Generaal schreef geschiedenis door Curaçao, als kleinste land in de historie, naar de WK-eindronde te leiden. Advocaat maakte even later echter bekend vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter zelf niet mee te gaan naar het eindtoernooi. De Curaçaose voetbalbond stelde daarop, mede op voorspraak van zijn voorganger, Rutten aan als nieuwe keuzeheer.

Inmiddels gaat het met de dochter van Advocaat weer de goede kant op, volgens de laatste berichten althans. De ervaren coach is zelf inmiddels bovendien weer aan het werk gegaan, als adviseur van trainer Robin van Persie bij Feyenoord.

Nadat Johan Derksen woensdag in Vandaag Inside al wist te melden dat de selectie van Curaçao inmiddels wel klaar zou zijn met Rutten en snakt naar een terugkeer van Advocaat, komt presentator Genee een dag later met het nieuws dat dat scenario nu daadwerkelijk op tafel ligt. "Op dit moment overlegt de Curaçaose voetbalbond wie nou uiteindelijk de bondscoach gaat zijn", aldus Genee. "Dick is nog steeds een optie, maar Fred willen ze misschien ook nog steeds heel graag aanhouden."

"Het lijkt erop dat de bond nog steeds neigt naar Fred", vervolgt Genee, "maar eigenlijk willen de spelers, alle mensen op het eiland en zeker de sponsor, Corendon, heel graag Dick zien terugkomen." Derksen zegt dat hij de mening van de spelers belangrijker vindt dan die van de bond. Genee is het daarmee eens. "Ze moeten het alleen wel netjes spelen met Fred", aldus De Snor.

René van der Gijp vraagt op ongelovige toon hoe de vergadering eruitziet: "Komen ze vandaag bij elkaar? Met Dick, ook?" Genee zegt: "Ze komen vandaag bij elkaar. Ik denk dat er ook met Dick gesproken, maar het vijfkoppige bestuur is nú aan het overleggen wie het wordt: Fred of Dick."