Dick Advocaat staat komende zomer toch voor de groep bij Curaçao op het WK, zo verwacht Johan Derksen. De oud-voetballer geeft aan dat hij niet denkt dat Fred Rutten er moeilijk over zal doen als De Kleine Generaal zijn positie weer overneemt.

Advocaat verraste eind februari door per direct op te stappen als bondscoach van Curaçao. De trainer had het land enkele maanden eerder nog naar het eerste WK in de geschiedenis geleid, maar staat op de eindronde niet meer voor de groep. De dochter van Advocaat kampt met serieuze gezondheidsproblemen, waardoor de oefenmeester graag bij haar in de buurt wil blijven. Rutten werd aangesteld als nieuwe bondscoach.

Bij Vandaag Inside vraagt Wilfred Genee vrijdagavond of iedereen zin heeft in de trip naar Curaçao van later deze maand, wat iedereen aan tafel beaamt. “Maar er moet nog één ding gebeuren…”, geeft de presentator aan. “Daar ben ik het helemaal mee eens: Dick moet terug”, haakt Hélène Hendriks erop in. Derksen is overtuigd: “Er is geen discussie mogelijk: Dick gaat mee.”

Derksen verwacht dat Rutten hier zeker begrip voor heeft. “Dus het is rond?”, wil Hendriks weten. “Nee, maar Fred zal daar niet moeilijk over doen. Hij weet ook dat hij daar drie nederlagen op zijn bordje krijgt.” Hendriks beaamt dat het ‘chic’ zou zijn als Rutten opzij zou stappen voor Advocaat. “Fred is een heel sociale jongen, die zit als mens heel goed in elkaar”, spreekt Derksen zijn vertrouwen uit.

Raymond Mens vraagt vervolgens of Advocaat zelf terug wil keren als bondscoach van Curaçao, waarna Genee stelt dat dit samenhangt met de gezondheid van zijn dochter. “Het laatste bericht wat wij hebben begrepen, is dat het beter gaat. Je zou kunnen zeggen dat hij de laatste periode, vlak voor het WK, instroomt.” Hendriks weet dat de spelers van Curaçao Advocaat dolgraag terug willen hebben.