Live voetbal

Driessen: ‘Van Persie stelt eigen baan veilig met heel slimme opmerking’

27 april 2026, 08:47
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Valentijn Driessen verwacht dat Robin van Persie ook volgend seizoen trainer is van Feyenoord, stelt hij in een video van De Telegraaf. De oefenmeester liet afgelopen weekend weten ook na dit jaar graag door te gaan met Dick Advocaat als adviseur. In dat geval wordt het volgens Driessen voor een nieuwe directeur ‘heel moeilijk’ om Van Persie te ontslaan.

Advocaat werd in maart aangesteld als adviseur van Van Persie bij Feyenoord. Op de persconferentie na de overwinning op FC Groningen (3-1) liet de oefenmeester weten erg te spreken te zijn over de samenwerking met de ervaren trainer en maakte hij duidelijk dat hij ook volgend seizoen graag met hem doorgaat. Een ‘heel slimme opmerking’, zo denkt Driessen.

Artikel gaat verder onder video

“Het zal ervan afhangen wie de nieuwe directeur wordt en of hij wel of niet doorgaat met Van Persie”, begint de verslaggever. “Als Dick Advocaat ja zegt, wordt het voor de nieuwe directeur heel moeilijk om afscheid te nemen van Robin van Persie.”

Het wordt sowieso een drukke zomer in De Kuip: niet alleen moet de selectie op orde worden gebracht, ook moeten er twee vervangers worden gevonden voor de vertrekkende Dennis te Kloese. “De geluiden zijn steeds sterker dat Robert Eenhoorn wordt aangesteld als directeur bij Feyenoord, dat is natuurlijk een heel ervaren algemeen directeur. Daar kun je niet zo snel een buil aan vallen.”

De nieuwe technisch directeur is volgens Driessen wél een moeilijke kwestie. “Die moet het hele technische plaatje op orde brengen. Dan wordt Kees van Wonderen genoemd, maar die heeft niet de technische know-how, in ieder geval niet het financiële gebeuren erachter”, waarschuwt de journalist. Driessen benadrukt dat Van Wonderen wel het technische aspect heeft gedaan in zijn tijd bij FC Twente. “Dat heeft hij dan misschien wel in de vingers, maar hij zal zich ook nog moeten bewijzen. Het mooiste is als Feyenoord toch Max Huiberts kan overreden om door te gaan en af te zien van een sabbatical.” De technisch directeur stopt na dit seizoen bij AZ en wil een jaar rust nemen voor hij weer ergens aan de slag gaat.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws