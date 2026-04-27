Valentijn Driessen verwacht dat Robin van Persie ook volgend seizoen trainer is van Feyenoord, stelt hij in een video van De Telegraaf. De oefenmeester liet afgelopen weekend weten ook na dit jaar graag door te gaan met Dick Advocaat als adviseur. In dat geval wordt het volgens Driessen voor een nieuwe directeur ‘heel moeilijk’ om Van Persie te ontslaan.

Advocaat werd in maart aangesteld als adviseur van Van Persie bij Feyenoord. Op de persconferentie na de overwinning op FC Groningen (3-1) liet de oefenmeester weten erg te spreken te zijn over de samenwerking met de ervaren trainer en maakte hij duidelijk dat hij ook volgend seizoen graag met hem doorgaat. Een ‘heel slimme opmerking’, zo denkt Driessen.

“Het zal ervan afhangen wie de nieuwe directeur wordt en of hij wel of niet doorgaat met Van Persie”, begint de verslaggever. “Als Dick Advocaat ja zegt, wordt het voor de nieuwe directeur heel moeilijk om afscheid te nemen van Robin van Persie.”

Het wordt sowieso een drukke zomer in De Kuip: niet alleen moet de selectie op orde worden gebracht, ook moeten er twee vervangers worden gevonden voor de vertrekkende Dennis te Kloese. “De geluiden zijn steeds sterker dat Robert Eenhoorn wordt aangesteld als directeur bij Feyenoord, dat is natuurlijk een heel ervaren algemeen directeur. Daar kun je niet zo snel een buil aan vallen.”

De nieuwe technisch directeur is volgens Driessen wél een moeilijke kwestie. “Die moet het hele technische plaatje op orde brengen. Dan wordt Kees van Wonderen genoemd, maar die heeft niet de technische know-how, in ieder geval niet het financiële gebeuren erachter”, waarschuwt de journalist. Driessen benadrukt dat Van Wonderen wel het technische aspect heeft gedaan in zijn tijd bij FC Twente. “Dat heeft hij dan misschien wel in de vingers, maar hij zal zich ook nog moeten bewijzen. Het mooiste is als Feyenoord toch Max Huiberts kan overreden om door te gaan en af te zien van een sabbatical.” De technisch directeur stopt na dit seizoen bij AZ en wil een jaar rust nemen voor hij weer ergens aan de slag gaat.