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‘Robin van Persie ontslagen bij Feyenoord’

7 juni 2026, 17:45   Bijgewerkt: 17:54
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
9 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Het huwelijk tussen hoofdtrainer Robin van Persie en Feyenoord is voorbij, zo meldt FR12.nl zondagmiddag. Volgens het doorgaans goed ingevoerde fanmedium komt er per direct een einde aan de samenwerking tussen Van Persie en de Rotterdamse club. De oefenmeester had nog een contract tot de zomer van 2027 in De Kuip.

Er komt zodoende na anderhalf jaar een einde aan het huwelijk tussen Van Persie en Feyenoord. De oud-topspits kwam in februari 2025 over van sc Heerenveen, maar stelde afgelopen seizoen teleur en wordt nu dus naar verluidt op straat gezet.

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Van Persie eindigde het afgelopen seizoen met Feyenoord weliswaar op een tweede plaats in de Eredivisie en stelde daarmee Champions League-voetbal veilig voor de Rotterdammers. De kritiek op Van Persie was echter groot: zo verzamelde Feyenoord liefst negentien punten minder dan koploper PSV.

Tijdens de persconferentie van maandag, met algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux, werd er al een voorschot genomen op het ontslag van Van Persie. "Wij gaan nog een analyse maken van afgelopen seizoen, daarna gaan we pas beslissingen nemen", zei Rigaux over de toekomst van Van Persie.

"We moeten eerst alles helder krijgen, voordat we overgaan op het nemen van besluiten. Als wij beweren dat we weten wat zich hier heeft afgespeeld de afgelopen twaalf maanden, is dat niet logisch. We hebben eerst tijd nodig om mensen te spreken. Het is logisch dat wij de tijd nemen om die analyse grondig te maken. Anders neem je een besluit zonder dat je goed wist wat zich heeft afgespeeld”, aldus Rigaux.

Feyenoord heeft het vertrek van Van Persie officieel nog niet bevestigd.

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21
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Ondanks alle negatieve berichten over Robin ben ik hem wel dankbaar voor zijn inzet en vechtlust in de strijd om de tweede plaats en kwalificatie voor de Champions League. Helaas moet ook worden vastgesteld dat zijn kwaliteiten als trainer tekortschoten om op de langere termijn succesvol te zijn. Desondanks verdient hij respect voor de manier waarop hij zich heeft ingezet voor de club.

peterdejong1983
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peterdejong1983
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@21 misschien te vroeg in z'n carrière ingestapt?

21
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@peterdejong1983 ja en mist ook gewoon de kwaliteiten. Misschien dat hij in Engeland beter uit de verf komt.

Celta de Grifo
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Celta de Grifo
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Eens met @peterdejong1983: duidelijk te vroeg. Heerenveen bleek eigenlijk al geen goede eerste stap na de jeugd. Dat Feyenoord 'm terughaalde, was een grote gok. Je kunt zeggen dat het met een 3e en 2e plaats nog niet eens zo slecht heeft uitgepakt, maar er zat bepaald geen ontwikkeling in het spel en in de contacten met meerdere spelers bleek het een matige people's manager. Eigenlijk onvergeeflijk dat clubmannen als Q en Timber zo de deur uit zijn gejaagd. Wens Robin het allerbeste, bedankt voor de inzet en zo, en het lijkt me beter om na een seizoen rust eerst bij Katwijk of een Belgische tweedeklasser in te stappen.

Norbert Heijmink
26 Reacties
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Norbert Heijmink
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Slechte trainer en nog slechtere verliezer. Het lag nooit aan hem maar aan de scheids of de tegenstander. Tweede plaats is geen verdienste maar door gebrek aan kwaliteit bij de andere gewoon in de schoot geworpen gekregen. De trainer van fc bal op het dak had het niet minder gedaan maar was waarschijnlijk sympathieker geweest. Goede voetballer zeel slechte onsportieve trainer. Gelukkig nu uit beeld voor een poos.

dilima1966
3.634 Reacties
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dilima1966
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Ik denk als het zo is dat het met zijn werkwijze instellen heeft te maken links en rechts hoor je dat het een moeilijk persoon is met omgang verder heeft hij het niet verkeerd gedaan met feyenoord

Kicker
354 Reacties
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785 Likes
Kicker
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Verstandige beslissing van Feyenoord. Robin van Persie is een onervaren trainer en heeft zijn sporen nog niet verdiend. Als je de CL ingaat heb je op zijn minst een ervaren trainer nodig om ieder geval iets te kunnen betekenen en wens Feyenoord heel veel wijsheid in de zoektocht naar een nieuwe coach.

Stoker
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Ow wat was hij goed

dilima1966
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Staat dikkie straks na de wk te springen ike wil

Quarlon
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Ik kan me dit besluit wel voorstellen. Hopelijk komt er nu ervaren trainer.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
990 Reacties
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Ondanks alle negatieve berichten over Robin ben ik hem wel dankbaar voor zijn inzet en vechtlust in de strijd om de tweede plaats en kwalificatie voor de Champions League. Helaas moet ook worden vastgesteld dat zijn kwaliteiten als trainer tekortschoten om op de langere termijn succesvol te zijn. Desondanks verdient hij respect voor de manier waarop hij zich heeft ingezet voor de club.

peterdejong1983
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1.008 Reacties
1.350 Dagen lid
4.788 Likes
peterdejong1983
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@21 misschien te vroeg in z'n carrière ingestapt?

21
990 Reacties
213 Dagen lid
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@peterdejong1983 ja en mist ook gewoon de kwaliteiten. Misschien dat hij in Engeland beter uit de verf komt.

Celta de Grifo
25 Reacties
850 Dagen lid
16 Likes
Celta de Grifo
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Eens met @peterdejong1983: duidelijk te vroeg. Heerenveen bleek eigenlijk al geen goede eerste stap na de jeugd. Dat Feyenoord 'm terughaalde, was een grote gok. Je kunt zeggen dat het met een 3e en 2e plaats nog niet eens zo slecht heeft uitgepakt, maar er zat bepaald geen ontwikkeling in het spel en in de contacten met meerdere spelers bleek het een matige people's manager. Eigenlijk onvergeeflijk dat clubmannen als Q en Timber zo de deur uit zijn gejaagd. Wens Robin het allerbeste, bedankt voor de inzet en zo, en het lijkt me beter om na een seizoen rust eerst bij Katwijk of een Belgische tweedeklasser in te stappen.

Norbert Heijmink
26 Reacties
1.199 Dagen lid
116 Likes
Norbert Heijmink
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  • 5
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Slechte trainer en nog slechtere verliezer. Het lag nooit aan hem maar aan de scheids of de tegenstander. Tweede plaats is geen verdienste maar door gebrek aan kwaliteit bij de andere gewoon in de schoot geworpen gekregen. De trainer van fc bal op het dak had het niet minder gedaan maar was waarschijnlijk sympathieker geweest. Goede voetballer zeel slechte onsportieve trainer. Gelukkig nu uit beeld voor een poos.

dilima1966
3.634 Reacties
1.091 Dagen lid
17.479 Likes
dilima1966
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Ik denk als het zo is dat het met zijn werkwijze instellen heeft te maken links en rechts hoor je dat het een moeilijk persoon is met omgang verder heeft hij het niet verkeerd gedaan met feyenoord

Kicker
354 Reacties
694 Dagen lid
785 Likes
Kicker
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  • 2
    + 1
avatar

Verstandige beslissing van Feyenoord. Robin van Persie is een onervaren trainer en heeft zijn sporen nog niet verdiend. Als je de CL ingaat heb je op zijn minst een ervaren trainer nodig om ieder geval iets te kunnen betekenen en wens Feyenoord heel veel wijsheid in de zoektocht naar een nieuwe coach.

Stoker
222 Reacties
1.019 Dagen lid
1.144 Likes
Stoker
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Ow wat was hij goed

dilima1966
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17.479 Likes
dilima1966
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Staat dikkie straks na de wk te springen ike wil

Quarlon
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Quarlon
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Ik kan me dit besluit wel voorstellen. Hopelijk komt er nu ervaren trainer.

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Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

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