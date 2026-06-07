‘Robin van Persie ontslagen bij Feyenoord’

Het huwelijk tussen hoofdtrainer Robin van Persie en Feyenoord is voorbij, zo meldt FR12.nl zondagmiddag. Volgens het doorgaans goed ingevoerde fanmedium komt er per direct een einde aan de samenwerking tussen Van Persie en de Rotterdamse club. De oefenmeester had nog een contract tot de zomer van 2027 in De Kuip.

Er komt zodoende na anderhalf jaar een einde aan het huwelijk tussen Van Persie en Feyenoord. De oud-topspits kwam in februari 2025 over van sc Heerenveen, maar stelde afgelopen seizoen teleur en wordt nu dus naar verluidt op straat gezet.

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Van Persie eindigde het afgelopen seizoen met Feyenoord weliswaar op een tweede plaats in de Eredivisie en stelde daarmee Champions League-voetbal veilig voor de Rotterdammers. De kritiek op Van Persie was echter groot: zo verzamelde Feyenoord liefst negentien punten minder dan koploper PSV.

Tijdens de persconferentie van maandag, met algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux, werd er al een voorschot genomen op het ontslag van Van Persie. "Wij gaan nog een analyse maken van afgelopen seizoen, daarna gaan we pas beslissingen nemen", zei Rigaux over de toekomst van Van Persie.

"We moeten eerst alles helder krijgen, voordat we overgaan op het nemen van besluiten. Als wij beweren dat we weten wat zich hier heeft afgespeeld de afgelopen twaalf maanden, is dat niet logisch. We hebben eerst tijd nodig om mensen te spreken. Het is logisch dat wij de tijd nemen om die analyse grondig te maken. Anders neem je een besluit zonder dat je goed wist wat zich heeft afgespeeld”, aldus Rigaux.

Feyenoord heeft het vertrek van Van Persie officieel nog niet bevestigd.