PSV heeft zaterdagavond in eigen huis in een oefenwedstrijd met 1-3 verloren van Villarreal. Met name , die de fout in ging bij de derde Spaanse goal, kan op kritiek rekenen.

PSV speelde zaterdag in het Philips Stadion een oefenwedstrijd tegen Villarreal. Nadat beide ploegen in de eerste helft niet tot scoren kwamen, was het na ruim een uur spelen wel raak voor de bezoekers. Na balverlies van Alassane Pléa konden de Spanjaarden eenvoudig naar het doel lopen, waarna oud-Ajacied Georges Mikautadze de openingsgoal maakte door Kovár uit te spelen.

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Nog geen vijf minuten later kon Villarreal weer via Cheikh Thiam weer profiteren van de slordige opbouw van PSV. Vrijwel onmiddellijk wist ook PSV te profiteren van een fout achterin bij Villarreal en kon Mauro Júnior de aansluitingstreffer binnenwerken. De jacht op de comeback kon echter direct worden gestopt, omdat Pau Cabanes na een nieuwe fout van Kovár de eindstand bepaalde: 1-3.

Op social media krijgt Kovár er na zijn twee fouten flink van langs. “De Tsjechische doelman van PSV loopt voor de tweede keer te prutsen als een pupil”, schreef Rik Elfrink na de derde Spaanse goal. “Wellicht ruikt Nick Olij daardoor toch weer kansen, want het leek nergens op wat hij vandaag liet zien.” Even later nuanceert de clubwatcher dit enigszins door aan te geven dat Kovár ook enkele goede reddingen maakte. “Maar hij ging twee keer gruwelijk in de fout en daar word je als keeper op beoordeeld.”

Ook veel supporters zijn Kovár zat na zijn geklungel. “Als Olij wordt afgerekend op domme fouten is het nu aan Bosz om ook Kovár te wisselen na twee blunders”, schrijft een gebruiker. “Kovár overtreft vandaag alles, man is zo middelmatig”, vindt een ander. “Kovár wil niet meer spelen, denk ik”, schrijft een derde.