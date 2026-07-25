Crysencio Summerville laat van zich horen na veelbesproken transfer

heeft in zijn eerste interview als speler van Al-Hilal gereageerd op de transfersoap waar hij de afgelopen weken het middelpunt van was. De aanvaller kijkt ernaar uit voor zijn nieuwe club te spelen en belooft met doelpunten en assists bij te dragen aan succes.

Summerville rondde vrijdag zijn transfer naar het Saudische Al-Hilal af, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan. De vleugelspeler werd na zijn goede WK door de nodige Europese topclubs begeerd en het was AS Roma dat het dichtst bij zijn handtekening was. Op het laatste moment wist Al-Hilal de deal echter te kapen.

Artikel gaat verder onder video

“Het was best een achtbaan”, blikt Summerville op de clubkanalen van Al-Hilal terug op de transfersoap. “Maar als een club als Al-Hilal voor je komt, denk je overal nog wel twee keer over na. Het is een enorme eer dat iedereen binnen de club zo veel vertrouwen in mij heeft. Ik heb er goed over nagedacht en ik ben echt een gevoelsmens. Deze club gaf mij het juiste gevoel, dus nu ben ik hier.”

De aanvaller geeft aan dat hij een jaar geleden met veel aandacht heeft gekeken naar Al-Hilal op het WK voor clubs. “Toen zag ik het niveau waarop deze club speelt, spelen tegen de beste teams ter wereld. Dat verraste me.” Ook op nationaal niveau heeft Summerville veel vertrouwen in zijn nieuwe ploeg. “Het is de grootste club in de Saudi Pro League, dus ik ben blij hier nu te zijn.”

De Oranje-international richt zich vervolgens met een boodschap tot de supporters van Al-Hilal. “Net als iedereen wil ik kampioen worden en de Champions League winnen. Ik hoop dat we elke mogelijke prijs kunnen winnen. Persoonlijk hoop ik het team met goals en assists aan veel mooie momenten te helpen.”