'PSV zal hier ziek van zijn': Ajax-talent krijgt opvallende lof in De Oranjezomer

Sander de Kramer heeft zich in De Oranjezomer vol lof uitgelaten over Mohamed Abdalla. De uitgesproken Feyenoord-supporter keek met bewondering naar de pas zestienjarige middenvelder, die donderdag zijn officiële debuut maakte in de hoofdmacht van Ajax tegen FK Vojvodina. Volgens De Kramer gaan de Amsterdammers nog veel plezier beleven aan het talent, dat een verleden heeft in de jeugdopleiding van PSV.

Abdalla viel donderdag in de tweede helft in tijdens het uitduel in de tweede voorronde van de Conference League en liet direct een onuitwisbare indruk achter. De in Eindhoven geboren spelmaker bekroonde zijn eerste minuten in het elftal in de blessuretijd met een doelpunt. Het talent geldt al langer als een van de grootste beloften uit de Amsterdamse jeugdopleiding, maar krijgt na zijn eerste optreden nu ook lof uit onverwachte hoek. "Dat ventje van zestien, Abdalla, dat is wel een fenomenaal verhaal weer", zei De Kramer aan tafel bij het programma. "Die valt meteen weer in het rijtje met de grote namen, maar ik had hem liever bij Feyenoord zien spelen."

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Volgens de talkshowgast is juist de achtergrond van de kersverse debutant bijzonder. De jeugdspeler groeide op als straatvoetballer en ontwikkelde zich pas in een later stadium op het veld. "Hij heeft op de straat leren voetballen en was eigenlijk een betere straatvoetballer", vertelde De Kramer over de ontwikkeling van de tiener. "Later pas heeft hij die stap gezet om ook op het veld zo goed te kunnen voetballen." De Feyenoord-supporter sloot zijn betoog vervolgens af met een duidelijke voorspelling over de toekomst van de jongeling: "Daar gaan ze in Amsterdam nog veel plezier aan beleven."

Ook bij de overige aanwezigen aan tafel ontstond verbazing over de opmerkelijke route die Abdalla heeft afgelegd. Leontien van Moorsel vroeg zich hardop af of de doelpuntenmaker zijn volledige opleiding bij Ajax had genoten. Presentatrice Hélène Hendriks legde daarop uit dat de jeugdinternational juist afkomstig is uit de jeugdopleiding van PSV. "Nou, die zullen ziek zijn ervan", reageerde Van Moorsel direct op die onthulling. De overstap van Eindhoven naar Amsterdam vond twee jaar geleden plaats. Abdalla verruilde de jeugdopleiding van PSV destijds voor het sportieve plan van Ajax, waarbij ook zijn twee jongere broers de overstap naar de jeugdopleiding in de hoofdstad maakten. Inmiddels geldt de middenvelder als een van de meest veelbelovende spelers van de club. Na zijn fraaie acties en doelpunt tegen FK Vojvodina groeit binnen de vereniging het vertrouwen dat hij komend seizoen vaker bij de selectie van Míchel zal aansluiten.