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Bundesliga club meldt zich voor Leo Sauer en overbiedt Hoffenheim

24 juli 2026, 21:53
Leo Sauer
Foto: © Imago/realtimes
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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VfB Stuttgart heeft zich officieel in De Kuip gemeld om de transfer van Leo Sauer te kapen. De Duitse club heeft een bod uitgebracht op de twintigjarige aanvaller dat hoger ligt dan de eerdere voorstellen van TSG Hoffenheim, zo meldt FR12. Hiermee is een flinke biedingsoorlog ontbrand rondom de vleugelspeler van Feyenoord.

Hoffenheim is al langere tijd bezig met de komst van de elfvoudig Slowaaks international. De Bundesliga-club bereikte eerder al een mondeling akkoord met de rechtspoot over een contract tot medio 2031. De speler zelf staat serieus open voor een vertrek naar Duitsland en heeft intern aangegeven de stap graag te willen maken. Met de inmenging van Stuttgart, dat hoopt de jonge speler te verleiden met Champions League-voetbal, krijgt het dossier echter een nieuwe wending.

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De clubleiding in Rotterdam hoeft niet zomaar mee te werken aan een transfer van de buitenspeler. Het talent heeft nog twee jaar contract, wat zorgt voor een sterke onderhandelingspositie. Hoewel de geschatte marktwaarde van de kersverse transfertarget rond de zeven miljoen euro ligt, verlangt Feyenoord volgens ingewijden een bedrag dat richting de vijftien miljoen euro gaat. Alleen bij een voorstel dat aanzienlijk boven de marktwaarde ligt, is de directie bereid om een vertrek te bespreken.

Terwijl de Duitse clubs tegen elkaar opbieden, werkt Sauer aan zijn herstel. De international liep in maart een zware hamstringblessure op tijdens een interland tegen Kosovo, maar is als enige geblesseerde speler meegereisd naar het trainingskamp in België. Tot dusver kwam de aanvaller tot 44 officiële optredens voor Feyenoord, waarin hij zes doelpunten en zes assists liet noteren. Achter de schermen bereidt Feyenoord zich al voor op een mogelijk vertrek. De scouting heeft de tweeëntwintigjarige Matheus Martins van Botafogo in het vizier als potentiële versterking. De Braziliaan zou vanwege financiële problemen bij zijn huidige werkgever voor circa zes miljoen euro op te halen zijn, wat een welkome toevoeging zou zijn aangezien Jaden Slory momenteel is verhuurd aan Willem II.

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Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

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