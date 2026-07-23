komt met een opvallend verhaal over een gele kaart die hij kreeg in de kwartfinale van het WK in 2010. De Duitser ging na een dik halfuur op de bon voor een handsbal, naar eigen zeggen enkel en alleen omdat op dat moment toevallig naast hem stond.

Op 3 juli 2010 stonden Argentinië en Duitsland in Kaapstad tegenover elkaar in de kwartfinale van het WK in Zuid-Afrika. Müller had Die Mannschaft hoogstpersoonlijk al na twee minuten spelen op een 0-1 voorsprong gezet met een rake kopbal. Na iets meer dan een half uur spelen werd de aanvallende middenvelder door scheidsrechter Ravshan Irmatov uit Oezbekistan bestraft met geel voor een handsbal. Daardoor was Müller geschorst voor de halve finale, waarin de latere wereldkampioen Spanje met 1-0 te sterk was.

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De inmiddels 36-jarige Müller, die na een lange periode bij Bayern München tegenwoordig speler van de Vancouver Whitecaps is, blikt in een video die circuleert op sociale media terug op de bewuste wedstrijd. "We stonden al voor tegen de Argentijnen. Messi stond naast me, de bal stuiterde, ik had mijn arm naast mijn lichaam en de bal kwam er tegenaan. De scheidsrechter gaf me geel, ik denk omdat Leo naast me stond. "We staan met 2-0 achter (het was 0-1, red.), help ons alsjeblieft een beetje", doet Müller de Argentijn grappend na.

De 'hulp' van Irmatov ten spijt, ging het Argentinië van toenmalig bondscoach Diego Maradona kansloos ten onder tegen de Duitsers. Door twee goals van Miroslav Klose en eentje van Arne Friedrich eindigde de kwartfinale uiteindelijk in een 0-4 zege voor onze oosterburen.