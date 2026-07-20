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Nieuwe beelden: vlam in de pan na Spanje - Argentinië door deze bizarre actie

20 juli 2026, 11:44
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Nahuel Molina was de aanstichter van de flinke ruzie na het laatste fluitsignaal van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië, zo is te zien op nieuwe beelden. De verdediger van Atlético Madrid gaf Rodri een klap terwijl hij langs rende, waarna de vlam in de pan sloeg.

Direct na afloop van de WK-finale ging het helemaal mis op het veld. Bij een flinke ruzie tussen spelers van Spanje en Argentinië gaf Leandro Paredes een klap aan Gavi en greep hij Eric García bij de keel. Dat gedrag kwam hem na de wedstrijd nog op een rode kaart te staan.

Op nieuwe beelden is te zien dat Molina met een bizarre actie de aanstichter was van het opstootje. Na het laatste fluitsignaal sprintte de hele bank van Spanje het veld in om de overwinning te vieren met alle spelers die nog op het veld stonden. Een daarvan was Rodri, die in minuut 99 werd gewisseld. Terwijl de aanvoerder van Spanje over het veld rende, is te zien hoe Molina in het voorbijgaan een klap geeft.

De Ballon d’Or-winnaar van 2024 rent nog een paar meter door, voordat hij zich omdraait om verhaal te halen. Molina besluit vervolgens dreigend op Rodri af te komen en probeert zijn voorhoofd tegen dat van de middenvelder van Manchester City te zetten. Als Rodri hem vervolgens wegduwt, stuiven er flink wat spelers op af, waaronder dus Paredes.

Molina punching Rodri that starts the whole altercation between Argetinian and Spanish players
by u/notpiercedtongue in soccer

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Spanje - Argentinië

1 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Nahuel Molina

Nahuel Molina
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 28 jaar (6 apr. 1998)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
26
2
2024/2025
Atlético
30
0
2023/2024
Atlético
30
2
2022/2023
Atlético
33
4

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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