Nieuwe beelden: vlam in de pan na Spanje - Argentinië door deze bizarre actie

was de aanstichter van de flinke ruzie na het laatste fluitsignaal van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië, zo is te zien op nieuwe beelden. De verdediger van Atlético Madrid gaf een klap terwijl hij langs rende, waarna de vlam in de pan sloeg.

Direct na afloop van de WK-finale ging het helemaal mis op het veld. Bij een flinke ruzie tussen spelers van Spanje en Argentinië gaf Leandro Paredes een klap aan Gavi en greep hij Eric García bij de keel. Dat gedrag kwam hem na de wedstrijd nog op een rode kaart te staan.

Op nieuwe beelden is te zien dat Molina met een bizarre actie de aanstichter was van het opstootje. Na het laatste fluitsignaal sprintte de hele bank van Spanje het veld in om de overwinning te vieren met alle spelers die nog op het veld stonden. Een daarvan was Rodri, die in minuut 99 werd gewisseld. Terwijl de aanvoerder van Spanje over het veld rende, is te zien hoe Molina in het voorbijgaan een klap geeft.

De Ballon d’Or-winnaar van 2024 rent nog een paar meter door, voordat hij zich omdraait om verhaal te halen. Molina besluit vervolgens dreigend op Rodri af te komen en probeert zijn voorhoofd tegen dat van de middenvelder van Manchester City te zetten. Als Rodri hem vervolgens wegduwt, stuiven er flink wat spelers op af, waaronder dus Paredes.