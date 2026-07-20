Alejandro Domínguez, voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL, meldt via X dat het WK van 2030 uit 64 deelnemende landen zal bestaan. Hoewel de FIFA een uitbreiding nog niet officieel heeft bevestigd, stelt de Paraguayaan via sociale media dat het besluit al is genomen.

Het mondiale eindtoernooi kent over vier jaar een unieke opzet vanwege het honderdjarig jubileum van het WK. Het toernooi begint in 2030 met drie speciale wedstrijden in Uruguay, Argentinië en Paraguay, waarna het evenement verdergaat in de officiële gastlanden Spanje, Portugal en Marokko.

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CONMEBOL pleit al sinds het voorjaar van vorig jaar voor een groter deelnemersveld. De Zuid-Amerikaanse bond stelt dat het jubileumtoernooi een groter eerbetoon verdient en dat meer landen de kans moeten krijgen om deel te nemen.

Domínguez loopt vooruit op officieel FIFA-besluit

Via X maakte Domínguez de vermeende uitbreiding bekend. "De volgende wordt thuis gespeeld!", schrijft de preses. "In 2030 komt het WK naar Uruguay, Argentinië en Paraguay. Een grote kans voor het voetbal om het jubileum van het WK te vieren met een toernooi met 64 teams", aldus Domínguez.

De FIFA kondigde eerder dit jaar wel aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een WK met 64 landen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zich de afgelopen periode vaker positief uitgesproken over verdere uitbreiding van het mondiale eindtoernooi.

Een uitbreiding naar 64 deelnemers zou betekenen dat het aantal wedstrijden stijgt van 104 naar 128 duels.

Vind jij een WK met 64 deelnemende landen een goed idee? Laden... 14.3% Ja, hoe meer landen hoe meer vreugde. 35.7% Nee, de kwaliteit van het voetbal zal eronder lijden. 12.3% Alleen als de opzet van het toernooi logisch blijft. 37.7% Nee, 48 landen was al meer dan genoeg. 300 stemmen