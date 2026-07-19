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Zangeres Zoë Livay reageert op veelbesproken optreden tijdens open dag Feyenoord

19 juli 2026, 17:25
Zoë Livay tijdens de open dag van Feyenoord
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Zangeres Zoë Livay heeft gereageerd op haar optreden tijdens de open dag van Feyenoord. De autocue functioneerde niet meer, waardoor ze niet meer kon meezingen met het officiële clublied Hand in Hand.

Livay mocht zaterdag optreden tijdens de jaarlijkse open dag van Feyenoord in De Kuip. De zangeres werd geboren in Rotterdam, maar had totaal geen grip op het bekendste clubnummer: Hand in Hand.

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Livay begon nog wel aardig aan het nummer, maar leek op enig moment de tekst kwijt te zijn. De zangeres keek op een scherm voor haar, maar dat bracht geen soelaas: ze kwam niet uit haar woorden en maakte het nummer niet meer af. Aanwezige Feyenoord-supporters keken verbaasd toe.

“Ik kreeg veel berichtjes over mijn optreden in De Kuip, dus ik wilde er even iets over zeggen”, schrijft de 26-jarige zangeres op Instagram. “Tijdens mijn laatste nummer hadden we helaas te maken met technische problemen.”

“Natuurlijk baalde ik daarvan, maar het was echt overmacht. Niemand kon er iets aan doen en in een stadion als De Kuip, waar zoveel techniek samenkomt, kan dit helaas gebeuren”, weet ze. “Dankjewel voor alle lieve berichtjes en jullie begrip. Dat betekent heel veel. Op naar de volgende.”

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