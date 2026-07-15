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Feyenoord verkoopt Zerrouki aan FC Twente, transfersom genoemd

15 juli 2026, 16:38   Bijgewerkt: 16:45
FC Twente-speler Ramiz Zerrouki
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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FC Twente heeft beet: Ramiz Zerrouki komt definitief over van Feyenoord. Dat schrijft Tubantia woensdagmiddag. Met de transfer zou een bedrag van iets meer dan twee miljoen euro zijn gemoeid.

Dinsdag meldde RTV Oost al dat Twente een eerste bod heeft uitgebracht, maar de hoogte was nog niet bekend. De Tukkers wilden de middenvelder, die vorig seizoen al op huurbasis in de Grolsch Veste speelde, definitief overnemen van Feyenoord.

Dat lijkt nu te lukken, voor aanzienlijk minder geld dan Feyenoord in 2024 voor hem betaalde aan Twente. Dat was ongeveer zeven miljoen euro.

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Zerrouki speelde 65 officiële wedstrijden voor Feyenoord. In die wedstrijden kwam hij tweemaal tot scoren en gaf hij één assist. In Rotterdam wist Zerrouki de hoge verwachtingen nooit in te lossen, maar bij Twente komt hij duidelijk beter uit de verf.

Het is de bedoeling dat Zerrouki zich maandag meldt bij Twente. Hij kan een contract voor vier jar ondertekenen in De Grolsch Veste. De kans bestaat ook dat hij inzetbaar is voor de Europa League-voorrondes van 23 en 30 juli.

Telegraaf: 'Transfersom hoger

Volgens journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf ligt de transfersom hoger dan gemeld door Tubantia. "Het bedrag dat FC Twente betaalt aan Feyenoord is in ieder geval fors minder dan de circa 7 miljoen euro die drie jaar geleden door Feyenoord is betaald aan FC Twente. De schattingen lopen uiteen tussen 2,5 en 4 miljoen euro", schrijft hij.

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Quarlon
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Wat een weggeefprijs weer. En dat voor een international

dilima1966
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dilima1966
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@Quarlon

ja. Ze hebben kroes ven beuker daar aangesteld tot adviseur

0laf
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0laf
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Prima dat hij weg is, hoop dat hij in Enschede het (niet te) goed gaat doen. Telicht voor de top. 2 miljoen is wel te weinig. 4 lijkt me redelijk.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
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Quarlon
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Wat een weggeefprijs weer. En dat voor een international

dilima1966
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dilima1966
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@Quarlon

ja. Ze hebben kroes ven beuker daar aangesteld tot adviseur

0laf
1.312 Reacties
1.388 Dagen lid
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0laf
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Prima dat hij weg is, hoop dat hij in Enschede het (niet te) goed gaat doen. Telicht voor de top. 2 miljoen is wel te weinig. 4 lijkt me redelijk.

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Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (26 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
32
3
2024/2025
Feyenoord
22
1
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Twente
36
2

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Sparta
0
0
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Telstar
0
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16
Twente
0
0
0
17
Utrecht
0
0
0
18
Willem II
0
0
0

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