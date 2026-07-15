FC Twente heeft beet: komt definitief over van Feyenoord. Dat schrijft Tubantia woensdagmiddag. Met de transfer zou een bedrag van iets meer dan twee miljoen euro zijn gemoeid.

Dinsdag meldde RTV Oost al dat Twente een eerste bod heeft uitgebracht, maar de hoogte was nog niet bekend. De Tukkers wilden de middenvelder, die vorig seizoen al op huurbasis in de Grolsch Veste speelde, definitief overnemen van Feyenoord.

Dat lijkt nu te lukken, voor aanzienlijk minder geld dan Feyenoord in 2024 voor hem betaalde aan Twente. Dat was ongeveer zeven miljoen euro.

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Zerrouki speelde 65 officiële wedstrijden voor Feyenoord. In die wedstrijden kwam hij tweemaal tot scoren en gaf hij één assist. In Rotterdam wist Zerrouki de hoge verwachtingen nooit in te lossen, maar bij Twente komt hij duidelijk beter uit de verf.

Het is de bedoeling dat Zerrouki zich maandag meldt bij Twente. Hij kan een contract voor vier jar ondertekenen in De Grolsch Veste. De kans bestaat ook dat hij inzetbaar is voor de Europa League-voorrondes van 23 en 30 juli.

Telegraaf: 'Transfersom hoger

Volgens journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf ligt de transfersom hoger dan gemeld door Tubantia. "Het bedrag dat FC Twente betaalt aan Feyenoord is in ieder geval fors minder dan de circa 7 miljoen euro die drie jaar geleden door Feyenoord is betaald aan FC Twente. De schattingen lopen uiteen tussen 2,5 en 4 miljoen euro", schrijft hij.