FC Twente heeft beet: Ramiz Zerrouki komt definitief over van Feyenoord. Dat schrijft Tubantia woensdagmiddag. Met de transfer zou een bedrag van iets meer dan twee miljoen euro zijn gemoeid.
Dinsdag meldde RTV Oost al dat Twente een eerste bod heeft uitgebracht, maar de hoogte was nog niet bekend. De Tukkers wilden de middenvelder, die vorig seizoen al op huurbasis in de Grolsch Veste speelde, definitief overnemen van Feyenoord.
Dat lijkt nu te lukken, voor aanzienlijk minder geld dan Feyenoord in 2024 voor hem betaalde aan Twente. Dat was ongeveer zeven miljoen euro.
Zerrouki speelde 65 officiële wedstrijden voor Feyenoord. In die wedstrijden kwam hij tweemaal tot scoren en gaf hij één assist. In Rotterdam wist Zerrouki de hoge verwachtingen nooit in te lossen, maar bij Twente komt hij duidelijk beter uit de verf.
Het is de bedoeling dat Zerrouki zich maandag meldt bij Twente. Hij kan een contract voor vier jar ondertekenen in De Grolsch Veste. De kans bestaat ook dat hij inzetbaar is voor de Europa League-voorrondes van 23 en 30 juli.
Volgens journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf ligt de transfersom hoger dan gemeld door Tubantia. "Het bedrag dat FC Twente betaalt aan Feyenoord is in ieder geval fors minder dan de circa 7 miljoen euro die drie jaar geleden door Feyenoord is betaald aan FC Twente. De schattingen lopen uiteen tussen 2,5 en 4 miljoen euro", schrijft hij.
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Wat een weggeefprijs weer. En dat voor een international
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat een weggeefprijs weer. En dat voor een international