Rob Dieperink floot zaterdag nog zijn laatste wedstrijd in Nederland

Rob Dieperink floot afgelopen zaterdag zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter. De arbiter, die maandag op 38-jarige leeftijd om het leven kwam, had de leiding over het oefenduel tussen Go Ahead Eagles en Apollon Limassol in Terwolde.

Dieperink maakte afgelopen zaterdag zijn rentree als scheidsrechter, nadat hij een tijd geen wedstrijden had gefloten. Dat had te maken met zijn aanhouding in Londen, op verdenking van grensoverschrijdend gedrag met een minderjarige, toen hij daar als videoscheidsrechter (VAR) actief was bij een Europees duel. De zaak werd niet veel later geseponeerd, maar had desondanks gevolgen voor zijn loopbaan. Zo schrapte de FIFA hem onder meer van de arbitragelijst voor het WK, waar hij aanvankelijk als VAR voor was geselecteerd.

Laatste wedstrijd Rob Dieperink

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Afgelopen zaterdag, op 11 juli, hanteerde Dieperink de fluit voor het eerst sinds alle commotie. De arbiter maakte zijn rentree tijdens de oefenwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Apollon Limassol. De Deventenaren gingen in dat duel met 0-3 onderuit tegen de topclub uit Cyprus.

De laatste officiële wedstrijd van Dieperink was op 3 mei. Toen had hij de leiding over de Eredivisie-wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo (1-0).

Dieperink begon in 2012 als professioneel scheidsrechter en maakte in november 2017 zijn debuut in de Eredivisie. Vervolgens groeide hij uit tot een vaste waarde in het Nederlandse betaald voetbal. Vooral als videoscheidsrechter maakte hij internationaal naam. Sinds 2022 stond hij op de FIFA-lijst als VAR en was hij actief tijdens het EK 2024, in de Champions League, Europa League en Conference League. Een van de hoogtepunten uit zijn carrière was zijn aanstelling als assistent-VAR bij de Europa League-finale van 2024.