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Francesco Farioli aast op middenvelder van Feyenoord

11 juli 2026, 09:24
Farioli
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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In-beom Hwang heeft zich met zijn prestaties op het WK in de kijker gespeeld van FC Porto. Dat meldt Record zaterdag. De Portugese topclub van trainer Francesco Farioli zou overwegen zich bij Feyenoord te melden voor de Zuid-Koreaanse middenvelder.

Hwang kwam deze zomer namens Zuid-Korea in actie op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Vooral in de groepsfase maakte de middenvelder indruk. In de openingswedstrijd tegen Tsjechië (2-1) was hij met een fraai doelpunt belangrijk voor zijn ploeg.

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FC Porto zou zich daardoor serieus beraden op een poging om Hwang over te nemen. Volgens Record overweegt de Portugese landskampioen contact op te nemen met technisch directeur Dévy Rigaux van Feyenoord. De Rotterdamse club zou openstaan voor een vertrek, mits het juiste bedrag op tafel wordt gelegd.

Hoe hoog die transfersom moet zijn, is niet bekend. Het Mexicaanse Monterrey toonde onlangs ook belangstelling voor Hwang, maar schrok volgens Voetbal International van de hoge vraagprijs van Feyenoord.

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In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

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Eredivisie
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