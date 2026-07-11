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Zeven Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award 2026

11 juli 2026, 08:25
Jorrel Hato
Foto: © Chelsea-verdediger Jorrel Hato
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De honderd genomineerden voor de Golden Boy Award 2026 zijn bekend. Zeven Nederlanders maken kans op de prijs voor het grootste talent op de Europese velden onder de 21 jaar, waarvan Jorrel Hato (Chelsea) het hoogst genoteerd staat.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. De allereerste editie kreeg in de persoon van Rafael van der Vaart direct een Nederlandse winnaar. Later deed Matthijs de Ligt (2018) hem dat kunststukje na. Tot de andere oud-winnaars behoren onder meer Lionel Messi (2005), Raheem Sterling (2014), Kylian Mbappé (2017) en Erling Haaland (2020). De afgelopen seizoenen gingen Lamine Yamal (2024) en Désiré Doué (2025) er met de prijs vandoor, zij kunnen daardoor automatisch dit jaar niet meer worden uitverkoren - al staat Yamal er 'wel' gewoon tussen.

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Vrijdagavond zijn de honderd genomineerden voor de Golden Boy Award 2026 bekendgemaakt door het Italiaanse Tuttosport, dat de prijs nu samen met de website Transfermarkt organiseert. Tot de grootste honderd talenten van Europa behoren dus zeven Nederlanders. Behalve Hato zijn dat Kees Smit (AZ), Mats Rots (Hoffenheim), Sean Steur (Newcastle United), Givairo Read (Feyenoord), Ruud Nijstad (FC Twente) en Elijah Dijkstra (AZ). De Eredivisie wordt op de shortlist ook vertegenwoordigd door Ajax-talenten Jorthy Mokio en Rayane Bounida.

De gepubliceerde lijst is alvast op volgorde van favorieten gezet. Yamal prijkt daarop helemaal bovenaan - maar kan de Golden Boy Award dus niet nóg een keer krijgen. De tweede plek is voor Warren Zaïre-Emery (PSG), terwijl Pau Cubarsí (FC Barcelona) de virtuele top-drie completeert. De Nederlandse genomineerden lijken zich weinig illusies te hoeven maken: Hato is op plek 9 de hoogst geklasseerde, gevolgd door Smit op plaats 16.

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Jorrel Hato

Jorrel Hato
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 20 jaar (7 mrt. 2006)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chelsea
22
0
2024/2025
Ajax
31
2
2023/2024
Ajax
33
1
2022/2023
Ajax
11
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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