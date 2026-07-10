Caio Henrique geniet van teamgenoot bij Ajax: 'Een geweldige speler, wij begrijpen elkaar'

heeft vrijdagavond zijn officieuze debuut voor Ajax gemaakt. De Braziliaan speelde een half uur mee in de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca en voelde zich direct thuis in Amsterdam. Na afloop vertelde de 28-jarige linksback aan de aanwezige pers, waaronder FCUpdate, over zijn eerste minuten in het Ajax-shirt, zijn samenwerking met , de aanwijzingen van trainer Míchel én de kwaliteiten waarmee hij het verschil wil maken.

Henrique kwam deze zomer over van AS Monaco, waar hij jarenlang een vaste waarde was. De Braziliaan tekende een contract tot medio 2030 en maakte tegen AEK Larnaca zijn eerste speelminuten voor de Amsterdammers.

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"Ik ben heel blij. Normaal speel je bij zo'n eerste wedstrijd misschien maar dertig minuten, maar fysiek voelde ik me goed. Ook op het veld met mijn ploeggenoten voelde het direct goed", vertelde Henrique na afloop.

De verdediger voelde zich ook dankzij het warme weer direct op zijn gemak. "Het leek vandaag wel Brazilië", lachte hij. Bovendien hoeft hij zich niet helemaal alleen door zijn eerste weken heen te slaan. Landgenoot Lucas Rosa helpt hem waar nodig.

"Dat is prettig als je naar een nieuw land en een nieuwe cultuur verhuist. Mijn Engels moet nog beter worden en als het nodig is helpt Lucas me. Iedereen probeert me hier te helpen."

'Assists zijn mijn grootste kwaliteit'

Henrique liet in zijn eerste optreden al een glimp van zijn aanvallende kwaliteiten zien en was dicht bij een assist. Dat is volgens hem ook precies waar zijn grootste kracht ligt.

"We creëerden een goede kans. Misschien lukt het de volgende wedstrijd wel. Ik werk iedere dag om assists te geven aan mijn ploeggenoten."

Dat is ook het onderdeel van zijn spel waar hij zichzelf het meest in herkent. "Mijn passing en mijn assists zijn mijn grootste kwaliteiten. In Frankrijk heb ik ongeveer veertig assists gegeven. Daar ben ik sterk in."

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Toch ziet Henrique ook ruimte voor verbetering. Míchel heeft hem daar deze week al nadrukkelijk op gewezen. "Ik moet mezelf verbeteren in het verdedigen en vooral in de duels. De trainer heeft daar met me over gesproken. Het belangrijkste is dat je je duels wint. Als wij als team onze duels winnen, wordt het voor de middenvelders en aanvallers veel makkelijker om kansen te creëren. Daar ga ik hard aan werken."

Henrique kan daarbij putten uit de lessen die hij eerder kreeg van Diego Simeone bij Atlético Madrid. "Ik was toen nog jong en speelde op het middenveld, maar ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Hij is misschien wel de beste trainer als het gaat om verdedigen. Veel van die dingen neem ik nog altijd mee."

Grote uitdaging bij Ajax

De Braziliaan ziet een jonge selectie met veel potentie. Juist daarom wil hij met zijn ervaring een leidende rol pakken.

"Het is een jonge groep met veel talent. Ik heb zes jaar ervaring opgedaan bij Monaco en wil die ervaring gebruiken om de jonge spelers te helpen. Dit seizoen wordt een grote uitdaging, maar als we hard werken kunnen we mooie dingen bereiken."

Ook over Mika Godts is Henrique bijzonder enthousiast. "Mika is een heel goede speler en een groot talent. Op de training hebben we deze week veel samengespeeld en in de wedstrijd voelde dat ook meteen goed. Ik begrijp hem en hij begrijpt mij."

Henrique heeft bovendien vertrouwen dat Ajax klaar zal zijn voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. "Daar ben ik van overtuigd. Het belangrijkste is onze mentaliteit. Iedere dag hard werken."

Ook buiten het veld voelt de Braziliaan zich inmiddels thuis. "Mijn eerste indruk van Amsterdam is heel goed. Mooie stad, aardige mensen. Over een paar dagen ga ik het centrum bekijken."

Droom blijft het Braziliaanse elftal

Hoewel Henrique momenteel volledig op Ajax is gericht, blijft een terugkeer bij de Braziliaanse nationale ploeg een belangrijk doel. Hij speelde al vijf interlands voor de Seleção.

"Dat is zeker een droom. Maar eerst wil ik hier goed spelen. Als ik bij Ajax goed presteer, weet ik zeker dat ik terugkeer bij de nationale ploeg."

In Brazilië volgde Henrique Ajax al regelmatig. Vooral de topwedstrijden tegen PSV en Feyenoord keek hij, mede omdat hij oud-Ajacieden David Neres en Antony kent uit de nationale ploeg.

"De Premier League en La Liga worden in Brazilië het meest gevolgd, maar de grote wedstrijden van Ajax keek ik ook weleens."