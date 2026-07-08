Jordi Cruijff heeft keiharde boodschap voor Sean Steur

Ajax ziet toptalent definitief vertrekken naar Newcastle United. De Amsterdamse club ontvangt een bedrag van ruim 24 miljoen euro voor de achttienjarige middenvelder. Hoewel technisch directeur Jordi Cruijff de jeugdspeler liever voor de club had behouden, weigerde de leiding mee te gaan in de harde eisen rondom gegarandeerde speeltijd. De bestuurder is tegenover De Volkskrant zeer uitgesproken over de voorwaarden die op tafel kwamen bij de onderhandelingen over het talent.

Volgens Cruijff horen afspraken over speelminuten niet thuis in contractonderhandelingen binnen een topsportklimaat. Hij stelt vindt dat prestaties op het veld doorslaggevend moeten zijn, en niet de wensen van een vader of een zaakwaarnemer. "Het gras bepaalt of iemand speelt", reageert hij stellig.

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Ondanks de miljoenenklapper van Steur en de rentree van Blind, benadrukt Cruijff dat de selectie nog lang niet compleet is voor het komende seizoen. Routinier Davy Klaassen erkent dat de ploeg momenteel in een cruciale opbouwfase zit, zeker nadat er vorig seizoen drie verschillende trainers voor de groep stonden. "Iedere trainer is weer anders. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken", legt de middenvelder uit over de nieuwe wind die er waait. "In heel korte tijd moeten we veel inslijpen. Dat is moeilijk. Vorig seizoen hebben we drie verschillende trainers gehad, maar nooit een echte blauwdruk. We beginnen eigenlijk vanaf nul", aldus Klaassen, die wel vindt dat de club gewoon weer voor het kampioenschap moet durven spelen.

De tijd dringt echter voor de Amsterdammers om de gewenste vorm te vinden. Over een paar weken staat de ploeg al voor de eerste serieuze test in de tweede voorronde van de Conference League. Het is aan Míchel en Cruijff om voor die tijd de gaten in de selectie op de juiste manier in te vullen.