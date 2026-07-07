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Wens van Míchel komt uit: Daley Blind (36) keert terug bij Ajax

7 juli 2026, 19:07
Daley Blind
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Daley Blind keert officieel terug bij Ajax, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom de Amsterdamse club. De 36-jarige verdediger tekent naar verluidt een contract voor één seizoen en begint daarmee aan zijn derde periode in Amsterdam.

Ajax en Blind hebben dinsdagmiddag een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Op dit moment gaat het om een eenjarige verbintenis, al zou een langer verblijf niet uitgesloten zijn. “De intentie is uitgesproken dat het kind van de club na zijn actieve carrière wordt klaargestoomd voor een functie binnen de club”, schrijft De Telegraaf.

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Volgens Ajax-volger Mike Verweij moet Blind op het veld gaan fungeren als ‘verlengstuk van Míchel’, met wie hij de afgelopen jaren al samenwerkte bij Girona. “Het was de wens van Míchel om ook bij Ajax samen te gaan werken met de ervaren kracht”, weet de journalist.

Blind, die in 2008 zijn debuut maakte in het shirt van Ajax 1, speelde in totaal 333 duels voor de Amsterdammers. Hij is na Ciao Henrique en Marc-André ter Stegen de derde aanwinst van de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

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Derde aanwinst. Is hij een aanwinst!?

0laf
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Goee vraag, misschien als tolk?

Vriendje Stokvis
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Derde aanwinst. Is hij een aanwinst!?

0laf
1.293 Reacties
1.380 Dagen lid
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0laf
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Goee vraag, misschien als tolk?

Vriendje Stokvis
1.964 Reacties
656 Dagen lid
9.285 Likes
Vriendje Stokvis
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Het word zo wel een kliekje met een Spaans tintje.

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Daley Blind

Daley Blind
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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