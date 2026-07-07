Wens van Míchel komt uit: Daley Blind (36) keert terug bij Ajax

keert officieel terug bij Ajax, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom de Amsterdamse club. De 36-jarige verdediger tekent naar verluidt een contract voor één seizoen en begint daarmee aan zijn derde periode in Amsterdam.

Ajax en Blind hebben dinsdagmiddag een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Op dit moment gaat het om een eenjarige verbintenis, al zou een langer verblijf niet uitgesloten zijn. “De intentie is uitgesproken dat het kind van de club na zijn actieve carrière wordt klaargestoomd voor een functie binnen de club”, schrijft De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Ajax-volger Mike Verweij moet Blind op het veld gaan fungeren als ‘verlengstuk van Míchel’, met wie hij de afgelopen jaren al samenwerkte bij Girona. “Het was de wens van Míchel om ook bij Ajax samen te gaan werken met de ervaren kracht”, weet de journalist.

Blind, die in 2008 zijn debuut maakte in het shirt van Ajax 1, speelde in totaal 333 duels voor de Amsterdammers. Hij is na Ciao Henrique en Marc-André ter Stegen de derde aanwinst van de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen.