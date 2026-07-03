Ter Stegen verdient 20 miljoen per jaar: dit betaalt Ajax hem

Ajax heeft een akkoord bereikt met FC Barcelona over de tijdelijke komst van . Een transfer die financieel eigenlijk onhaalbaar leek, maar tóch mogelijk wordt dankzij een opvallende afspraak tussen beide clubs.

Vrijdagochtend werd bekend dat Ajax en FC Barcelona een akkoord hebben bereikt over de komst van Ter Stegen. De Amsterdammers werden al weken in verband gebracht met de ervaren doelman, maar de onderhandelingen verliepen moeizaam vanwege zijn torenhoge salaris. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Marca verdient de Duitse international bij FC Barcelona ongeveer twintig miljoen euro per jaar.

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Voor Ajax was het vanzelfsprekend onmogelijk om dat volledige salaris over te nemen. Zelfs de helft betalen is onrealistisch. Een deal kon daarom alleen doorgaan als FC Barcelona bereid was een erg groot deel van de salariskosten voor eigen rekening te nemen.

Volgens de Spaanse sportkrant is dat precies wat er is gebeurd. Dankzij de onderhandelingen van technisch directeur Jordi Cruijff betaalt Ajax komend seizoen slechts tien procent van het salaris van Ter Stegen. Dat betekent dat de Amsterdammers ongeveer twee miljoen euro bijdragen, terwijl FC Barcelona de overige negentig procent voor zijn rekening neemt.

Girona betaalde ook slechts 10%

Voor Ajax is dat een uitstekende deal. FC Barcelona neemt opnieuw een groot financieel offer voor lief om Ter Stegen tijdelijk elders onder te brengen. Vorig seizoen gebeurde iets vergelijkbaars toen de Duitse doelman op huurbasis naar Girona vertrok. Ook toen betaalden de Catalanen het overgrote deel van zijn salaris door.