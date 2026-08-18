FairSquare wijst FIFA op opvallende regel die herverkiezing Infantino verbiedt

Gianni Infantino mag zich in 2027 niet opnieuw kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de FIFA. Dat stelt de non-profitorganisatie FairSquare, die de Review Committee van de bond formeel heeft verzocht om de Zwitserse bestuurder uit te sluiten van de komende verkiezingen. Volgens de waakhond is de huidige preses al bezig aan zijn derde en laatste termijn, waardoor een nieuwe kandidatuur in strijd is met de FIFA-statuten.

De discussie draait om de periode waarin de beleidsbepaler voor het eerst aan de macht kwam. Infantino werd in februari 2016 tijdens een buitengewoon congres gekozen als opvolger van de weggestuurde Sepp Blatter. Daarna werd hij in 2019 en 2023 herkozen. Volgens artikel 33 lid 2 van de statuten mag een voorzitter maximaal drie termijnen van vier jaar dienen, wat neerkomt op een limiet van twaalf jaar. De FIFA Council bepaalde in december 2022 in Doha echter dat de eerste 39 maanden golden als een "onderbroken mandaat" en niet als een volledige termijn. Hierdoor zou de voorzitter pas in 2019 aan zijn eerste officiële termijn zijn begonnen en tot 2031 kunnen aanblijven.

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FairSquare trekt die interpretatie in twijfel en stelt dat de statuten geen enkel onderscheid maken tussen volledige en kortere termijnen. In een brief aan de Review Committee, ondertekend door directeur Nicholas McGeehan, wijst de organisatie erop dat het niet meetellen van de eerste jaren de bedoeling van de termijnbeperking volledig ondermijnt. De waakhond stelt bovendien dat de FIFA Council helemaal niet bevoegd is om bindende interpretaties over verkiesbaarheid vast te leggen. FairSquare eist daarom dat de wereldvoetbalbond openbaar maakt welke juridische argumentatie ten grondslag lag aan het besluit uit 2022 en wil dat de huidige, vernieuwde Review Committee de kwestie opnieuw beoordeelt.

De roep om het vertrek van de bestuurder komt op een moment dat zijn positie zwaar onder druk staat. Eerder deze maand overleefde Infantino nog een spoedberaad in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, dat was belegd na een hoogoplopend conflict over de verkoop van commerciële rechten aan private investeerders. Hoewel hij na het aanbieden van excuses voorlopig in het zadel bleef, hebben meerdere Europese bonden, waaronder de KNVB, de Engelse FA en de Schotse SFA, hun steun voor zijn herverkiezing officieel ingetrokken. Ook de UEFA steunt de lezing dat de huidige termijninterpretatie de geest van de regels schendt.

De Review Committee is het orgaan dat uiteindelijk de geschiktheid van de kandidaten toetst. De eerstvolgende presidentsverkiezingen staan gepland voor 18 maart 2027 tijdens het congres in Rabat. Kandidaten hebben tot uiterlijk 18 november de tijd om hun nominatie in te dienen. Infantino zelf kondigde in april in Vancouver al aan dat hij van plan is om voor een nieuwe termijn te gaan. De FIFA heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het verzoek van FairSquare.