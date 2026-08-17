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Schaamte in België na vertrek Mika Godts bij Ajax: 'Het is een beetje gênant'

17 augustus 2026, 06:55
Mika Godts
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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In België leeft enig gevoel van schaamte na de transfer van Mika Godts, zo vertelt Imke Courtois. Het besef daalt in dat Godts wellicht toch meegenomen had moeten worden naar het WK van afgelopen zomer.

Godts werd door toenmalig bondscoach Rudi Garcia verrassend buiten de 26-koppige WK-selectie van België gelaten. Door de moordende concurrentie op de linkerflank, met onder meer Jérémy Doku en Leandro Trossard, zag Garcia geen plek voor hem.

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Godts had op dat moment twee interlands gespeeld. In een invalbeurt tegen de Verenigde Staten liet hij zich gelden, maar in zijn basisoptreden tegen Mexico kon hij zijn stempel niet drukken. Zijn landgenoot Courtois vertelt bij NOS Studio Sport Voetbal dat in België bovenal de trots overheerst na zijn toptransfer naar Paris Saint-Germain.

“We zijn vooral heel blij voor Mika Godts, maar er is ook een zekere schaamte. Omdat je beseft: ja, dat is de jongen die in de oefenwedstrijden tegen Amerika en Mexico wat minuten heeft gekregen en van wie daarna werd bepaald dat hij niet mee mocht naar dat WK. Dat is op een bepaalde manier wel gênant, hè”, geeft ze oud-voetbalster toe.

“Want Luis Enrique ziet er duidelijk heel veel in. Op dat moment was het misschien nét iets te weinig en was de concurrentie te groot om hem mee te nemen. Ik denk dat hij ook forse concurrentie krijgt bij PSG, maar hij zal wel veel wedstrijden spelen. Misschien in de Franse competitie, en daarin zijn minuten maken”, voorspelt Courtois.

Denk je dat Mika Godts gaat slagen bij Paris Saint-Germain?

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Hij zal daar ook slagen, heeft zo veel talent. Als je in een team met topspelers om je heen speelt, gaat hij nog beter spelen dan dat die bij Ajax deed.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
715 Reacties
764 Dagen lid
1.719 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zal daar ook slagen, heeft zo veel talent. Als je in een team met topspelers om je heen speelt, gaat hij nog beter spelen dan dat die bij Ajax deed.

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Mika Godts

Mika Godts
Paris Saint-Germain FC
Team: Paris SG
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Go Ahead
2
3
4
4
Fortuna
2
2
4
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4

Complete Stand

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