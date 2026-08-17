In België leeft enig gevoel van schaamte na de transfer van , zo vertelt Imke Courtois. Het besef daalt in dat Godts wellicht toch meegenomen had moeten worden naar het WK van afgelopen zomer.

Godts werd door toenmalig bondscoach Rudi Garcia verrassend buiten de 26-koppige WK-selectie van België gelaten. Door de moordende concurrentie op de linkerflank, met onder meer Jérémy Doku en Leandro Trossard, zag Garcia geen plek voor hem.

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Godts had op dat moment twee interlands gespeeld. In een invalbeurt tegen de Verenigde Staten liet hij zich gelden, maar in zijn basisoptreden tegen Mexico kon hij zijn stempel niet drukken. Zijn landgenoot Courtois vertelt bij NOS Studio Sport Voetbal dat in België bovenal de trots overheerst na zijn toptransfer naar Paris Saint-Germain.

“We zijn vooral heel blij voor Mika Godts, maar er is ook een zekere schaamte. Omdat je beseft: ja, dat is de jongen die in de oefenwedstrijden tegen Amerika en Mexico wat minuten heeft gekregen en van wie daarna werd bepaald dat hij niet mee mocht naar dat WK. Dat is op een bepaalde manier wel gênant, hè”, geeft ze oud-voetbalster toe.

“Want Luis Enrique ziet er duidelijk heel veel in. Op dat moment was het misschien nét iets te weinig en was de concurrentie te groot om hem mee te nemen. Ik denk dat hij ook forse concurrentie krijgt bij PSG, maar hij zal wel veel wedstrijden spelen. Misschien in de Franse competitie, en daarin zijn minuten maken”, voorspelt Courtois.