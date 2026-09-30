Ronald de Boer is bij Ziggo Sport buitengewoon lovend over . De analist ziet de vleugelaanvaller in sneltreinvaart uitgroeien tot een vaste waarde in de voorhoede van het Nederlands elftal. Volgens De Boer brengt de buitenspeler simpelweg het complete plaatje met zich mee.

In het Nations League-duel met aartsrivaal Duitsland (1-1) liet Summerville zien waarom hij zijn plek heeft veroverd in de nationale ploeg. "Summerville was fantastisch tegen Duitsland. Hij is bijna niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal", stelt De Boer vast. De oud-international benadrukt dat de kwaliteiten van de aanvaller naadloos aansluiten bij wat er op internationaal niveau wordt gevraagd.

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Volgens Ronald de Boer onderscheidt Crysencio Summerville zich met name door zijn functionele techniek en overzicht vanaf de zijkant. "Hij heeft snelheid, diepgang, een individuele actie en hij heeft overzicht. Het is geen jongen die oogkleppen heeft", legt de analist uit. Waar veel vleugelspelers zich blindstaren op hun directe tegenstander, behoudt Summerville volgens De Boer juist de rust om ploeggenoten te bedienen.

De Boer noemt Summerville dan ook als een van de spelers die er momenteel echt bovenuit steken bij Oranje, net als aanvallende krachten zoals Mexx Meerdink, Ruben van Bommel en de teruggekeerde middenvelder Joey Veerman. De stormachtige ontwikkeling van de aanvaller aan de bal maakt hem tot een van de gevaarlijkste wapens van de ploeg.

Naast zijn dreiging naar voren roemt Ronald de Boer vooral de fysieke weerbaarheid en het verdedigende werk van Crysencio Summerville. "Ondanks dat hij niet de grootste is, staat hij fysiek zijn mannetje", benadrukt de analist. De buitenspeler gaat de strijd allerminst uit de weg en knapt zonder morren het vuile werk op zodra de tegenstander balbezit heeft.

Die bereidheid om meters te vreten is volgens De Boer goud waard. "Hij sprint zeventig meter terug. Ik denk dat Xavi Hernández dat erg kan bekoren. Dat moet ook tegenwoordig", wijst hij op de eisen van de bondscoach. Het vermogen om de volle negentig minuten om te schakelen typeert de moderne buitenspeler.

Voor Ronald de Boer is de transformatie van Crysencio Summerville tot een dragende speler dan ook een van de meest in het oog springende ontwikkelingen rond het nationale team. De balans tussen voorin voor gevaar zorgen en achterin meeverdedigen maakt hem volgens de analist uniek binnen de huidige groep. "Aanvallend is hij sterk en verdedigend staat hij zijn mannetje. Hij is niet meer weg te denken bij het Nederlands elftal. Wie had dat verwacht?", besluit De Boer over de opmars van de vleugelspeler.

