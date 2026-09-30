Live voetbal

Verbeek ziet probleem bij Van Dijk-partner: ‘Niet een complementair stel’

30 september 2026, 07:25
Gertjan Verbeek over Jan-Paul van Hecke
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Dosty Amin
Dosty Amin |
Maak ons je Google-favoriet

Gertjan Verbeek heeft zijn twijfels over de samenwerking tussen Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke in het centrum van de Nederlandse defensie, zegt hij tegenover Sander Kamphof van FCUpdate. Volgens de analist moet bij het samenstellen van het centrale duo niet alleen worden gekeken naar de individuele kwaliteiten van spelers.

"Je moet ook altijd naar combinaties kijken", stelt Verbeek. Over Van Hecke is de voormalig trainer duidelijk. "Hij  is een echte verdediger, een mandekker. Maar ook wel kwetsbaar met wenden en keren."

Artikel gaat verder onder video

Tegelijkertijd kijkt de analist verder dan alleen het verdedigende werk. Ook de kwaliteiten aan de bal spelen volgens hem een belangrijke rol bij de keuze voor de partner van Van Dijk.

Verbeek ziet ideale partner voor Van Dijk

"In de opbouw vind ik hem samen met Virgil niet een complementair stel", zegt Verbeek. Volgens de analist sluiten de kwaliteiten van Van Hecke en Van Dijk niet optimaal op elkaar aan wanneer Oranje van achteruit probeert op te bouwen. 

Verbeek schuift dan ook een andere naam naar voren voor de positie naast de aanvoerder. "Daarin zou Timber denk ik de voorkeur krijgen van Xavi als hij fit is." Nederland speelt donderdag tegen Griekenland en zondag opnieuw tegen Servië.

➡️ ➡️ Meer over Oranje 👉

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi en Driessen

Valentijn Driessen ziet Xavi door de mand vallen: 'Hij kon het niet...'

  • vr 25 september, 08:32
  • 25 sep. 08:32
  • 20
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder heeft bezwaar tegen Xavi: 'Ik vind het gewoon een beetje vreemd'

  • ma 28 september, 21:24
  • 28 sep. 21:24
  • 7
Guus Til na Servië - Nederland

Guus Til botst live met interviewer na Oranje-zege, ESPN haalt beelden offline

  • ma 28 september, 09:08
  • 28 sep. 09:08
  • 9
1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
264 Reacties
209 Dagen lid
335 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klopt helemaal, maar Timber is nog maar net terug van een blessure en die gaat echt geen 2 wedstrijden binnen 3 dagen in de basis spelen. Hij is eerder dit jaar al te vroeg weer begonnen na een blessure en het zou onverstandig zijn om hem nu te snel te veel te belasten. Misschien een optie tegen Griekenland, maar zelfs dan is het maar de vraag of dat 90 minuten kan.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
264 Reacties
209 Dagen lid
335 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klopt helemaal, maar Timber is nog maar net terug van een blessure en die gaat echt geen 2 wedstrijden binnen 3 dagen in de basis spelen. Hij is eerder dit jaar al te vroeg weer begonnen na een blessure en het zou onverstandig zijn om hem nu te snel te veel te belasten. Misschien een optie tegen Griekenland, maar zelfs dan is het maar de vraag of dat 90 minuten kan.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Liverpool
5
0
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws