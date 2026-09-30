Verbeek ziet probleem bij Van Dijk-partner: ‘Niet een complementair stel’

Gertjan Verbeek heeft zijn twijfels over de samenwerking tussen en in het centrum van de Nederlandse defensie, zegt hij tegenover Sander Kamphof van FCUpdate. Volgens de analist moet bij het samenstellen van het centrale duo niet alleen worden gekeken naar de individuele kwaliteiten van spelers.

"Je moet ook altijd naar combinaties kijken", stelt Verbeek. Over Van Hecke is de voormalig trainer duidelijk. "Hij is een echte verdediger, een mandekker. Maar ook wel kwetsbaar met wenden en keren."

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Tegelijkertijd kijkt de analist verder dan alleen het verdedigende werk. Ook de kwaliteiten aan de bal spelen volgens hem een belangrijke rol bij de keuze voor de partner van Van Dijk.

Verbeek ziet ideale partner voor Van Dijk

"In de opbouw vind ik hem samen met Virgil niet een complementair stel", zegt Verbeek. Volgens de analist sluiten de kwaliteiten van Van Hecke en Van Dijk niet optimaal op elkaar aan wanneer Oranje van achteruit probeert op te bouwen.

Verbeek schuift dan ook een andere naam naar voren voor de positie naast de aanvoerder. "Daarin zou Timber denk ik de voorkeur krijgen van Xavi als hij fit is." Nederland speelt donderdag tegen Griekenland en zondag opnieuw tegen Servië.