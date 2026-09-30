Verbeek ziet probleem bij Van Dijk-partner: ‘Niet een complementair stel’

Gertjan Verbeek heeft zijn twijfels over de samenwerking tussen Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke in het centrum van de Nederlandse defensie, zegt hij tegenover Sander Kamphof van FCUpdate. Volgens de analist moet bij het samenstellen van het centrale duo niet alleen worden gekeken naar de individuele kwaliteiten van spelers.
"Je moet ook altijd naar combinaties kijken", stelt Verbeek. Over Van Hecke is de voormalig trainer duidelijk. "Hij is een echte verdediger, een mandekker. Maar ook wel kwetsbaar met wenden en keren."
Tegelijkertijd kijkt de analist verder dan alleen het verdedigende werk. Ook de kwaliteiten aan de bal spelen volgens hem een belangrijke rol bij de keuze voor de partner van Van Dijk.
"In de opbouw vind ik hem samen met Virgil niet een complementair stel", zegt Verbeek. Volgens de analist sluiten de kwaliteiten van Van Hecke en Van Dijk niet optimaal op elkaar aan wanneer Oranje van achteruit probeert op te bouwen.
Verbeek schuift dan ook een andere naam naar voren voor de positie naast de aanvoerder. "Daarin zou Timber denk ik de voorkeur krijgen van Xavi als hij fit is." Nederland speelt donderdag tegen Griekenland en zondag opnieuw tegen Servië.
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Klopt helemaal, maar Timber is nog maar net terug van een blessure en die gaat echt geen 2 wedstrijden binnen 3 dagen in de basis spelen. Hij is eerder dit jaar al te vroeg weer begonnen na een blessure en het zou onverstandig zijn om hem nu te snel te veel te belasten. Misschien een optie tegen Griekenland, maar zelfs dan is het maar de vraag of dat 90 minuten kan.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Klopt helemaal, maar Timber is nog maar net terug van een blessure en die gaat echt geen 2 wedstrijden binnen 3 dagen in de basis spelen. Hij is eerder dit jaar al te vroeg weer begonnen na een blessure en het zou onverstandig zijn om hem nu te snel te veel te belasten. Misschien een optie tegen Griekenland, maar zelfs dan is het maar de vraag of dat 90 minuten kan.