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Valentijn Driessen ziet Xavi door de mand vallen: 'Hij kon het niet...'

25 september 2026, 08:32
Xavi en Driessen
Foto: © Imago/realtimes
5 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Valentijn Driessen ziet dat Xavi zijn belofte als bondscoach van Oranje niet heeft kunnen waarmaken. De journalist van De Telegraaf is niet te spreken over het niveau dat het Nederlands elftal tegen Duitsland heeft gehaald.

'Behoudens de passie, energie en positieve houding van de eerste tot de laatste minuut kon het spel van het Nederlands elftal nauwelijks bekoren. Het niveau van beide teams was ronduit matig te noemen', schrijft Driessen vrijdagochtend in zijn column voor De Telegraaf. 'Xavi mag zijn internationals dan hebben overtuigd van zijn spelsysteem; hij heeft nog een lange weg af te leggen alvorens zijn familie dit ook op het veld tot uitvoer kan brengen.'

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Driessen vervolgt: 'Want wat Virgil van Dijk & co lieten zien in de Johan Cruijff ArenA, bracht weinig van wat vooraf door de Spanjaard was beloofd. Die mooie belofte met voetbal volgens de Hollandse School kon de Spanjaard niet waarmaken. Achteraf bezien was het ook een vorm van grootspraak van de debuterende bondscoach. Hij beschikte namelijk over dezelfde spelers als Koeman. Zouden die dan ineens over onvermoede kwaliteiten beschikken en na vier serieuze trainingen in staat zijn tot tiki-taka-voetbal? Zo'n metamorfose zou van Xavi een magiër maken en van Koeman een prutser.'

'Er was geen sprake van dominant voetbal'

Oranje kwam in het tweede bedrijf wel beter in de wedstrijd. Dat had volgens Driessen te maken met een wijziging op het middenveld: 'Pas toen Joey Veerman kwam, kreeg het middenveld kleur op de wangen en werden de Duitsers gedomineerd. Voor conclusies is het uiteraard allemaal veel te vroeg, maar dat Oranje bleef jagen tot diep in blessuretijd en Guus Til zelfs de winnende op zijn kruin had, stemt positief. Maar van dominant, aanvallend, initiatiefrijk voetbal was weinig sprake.'

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dilima1966
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Nou. Valentijn Driessen Xavi heeft prima gepresteerd tijdje niet zo nederlandse elftal gezien 👍 ze bleven goed drukzetten op de Duitsers

BoszGoat
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Deblauwe1
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jerommeke1973
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Joh Valentijn jank niet zo. Ik heb genoten vd tweede helft. Eindelijk werd er gevoetbald

Stoker
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.189 Reacties
1.201 Dagen lid
19.419 Likes
dilima1966
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  • 10
    + 1
avatar

Nou. Valentijn Driessen Xavi heeft prima gepresteerd tijdje niet zo nederlandse elftal gezien 👍 ze bleven goed drukzetten op de Duitsers

BoszGoat
5 Reacties
3 Dagen lid
11 Likes
BoszGoat
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  • 8
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Aldus de grootste negatieveling van Nederland. Falentijn Driessen

Deblauwe1
769 Reacties
1.459 Dagen lid
1.630 Likes
Deblauwe1
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Hoort, hoort de lulhannes van Nederland. Kan niks en alleen belastinggeld innen van de Nederlandse staat

jerommeke1973
400 Reacties
1.459 Dagen lid
1.084 Likes
jerommeke1973
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Joh Valentijn jank niet zo. Ik heb genoten vd tweede helft. Eindelijk werd er gevoetbald

Stoker
282 Reacties
1.128 Dagen lid
1.319 Likes
Stoker
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