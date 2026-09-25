Valentijn Driessen ziet dat Xavi zijn belofte als bondscoach van Oranje niet heeft kunnen waarmaken. De journalist van De Telegraaf is niet te spreken over het niveau dat het Nederlands elftal tegen Duitsland heeft gehaald.
'Behoudens de passie, energie en positieve houding van de eerste tot de laatste minuut kon het spel van het Nederlands elftal nauwelijks bekoren. Het niveau van beide teams was ronduit matig te noemen', schrijft Driessen vrijdagochtend in zijn column voor De Telegraaf. 'Xavi mag zijn internationals dan hebben overtuigd van zijn spelsysteem; hij heeft nog een lange weg af te leggen alvorens zijn familie dit ook op het veld tot uitvoer kan brengen.'
Driessen vervolgt: 'Want wat Virgil van Dijk & co lieten zien in de Johan Cruijff ArenA, bracht weinig van wat vooraf door de Spanjaard was beloofd. Die mooie belofte met voetbal volgens de Hollandse School kon de Spanjaard niet waarmaken. Achteraf bezien was het ook een vorm van grootspraak van de debuterende bondscoach. Hij beschikte namelijk over dezelfde spelers als Koeman. Zouden die dan ineens over onvermoede kwaliteiten beschikken en na vier serieuze trainingen in staat zijn tot tiki-taka-voetbal? Zo'n metamorfose zou van Xavi een magiër maken en van Koeman een prutser.'
Oranje kwam in het tweede bedrijf wel beter in de wedstrijd. Dat had volgens Driessen te maken met een wijziging op het middenveld: 'Pas toen Joey Veerman kwam, kreeg het middenveld kleur op de wangen en werden de Duitsers gedomineerd. Voor conclusies is het uiteraard allemaal veel te vroeg, maar dat Oranje bleef jagen tot diep in blessuretijd en Guus Til zelfs de winnende op zijn kruin had, stemt positief. Maar van dominant, aanvallend, initiatiefrijk voetbal was weinig sprake.'
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.